韓 축구 에이스 이강인 논란! 디에고 시메오네 감독 작심 발언…"이상적인 출전 시간? 긍정적 기여할 만큼 뛴다"

epa13360037 Atletico de Madrid coach Diego Simeone attends a press conference at Majadahonda sports complex, Madrid, Spain, 07 November 2026, the day before their Spanish LaLiga match against FC Barcelona. EPA/Chema Moya

Soccer Football - LaLiga - Atletico Madrid v Deportivo de A Coruna - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - October 24, 2026 Atletico Madrid's Lee Kang-in reacts after being substituted REUTERS/Susana Vera

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]디에고 시메오네 아틀레티코 마드리드 감독이 이강인에 대한 분명한 생각을 밝혔다.

아틀레티코 마드리드는 9일 오전 5시(이하 한국시각) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 FC바르셀로나와 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 홈경기를 치른다.

전 세계의 관심이 모아진다. FC바르셀로나는 올 시즌 특히 강한 모습을 보이고 있다. 리그 11경기에서 10승1패(승점 30)를 기록하며 1위를 달리고 있다. 직전 경기에서 '라이벌' 레알 마드리드에 1대2로 패하기 전까지 개막 10연승을 질주했다. 아틀레티코 마드리드도 올 시즌 우승에 도전한다. 리그 11경기에서 승점 28점(9승1무1패)을 쌓았다. 1위 FC바르셀로나, 2위 레알 마드리드에 이어 3위에 자리했다. 이날 경기 결과에 따라선 1위 자리가 바뀔 수도 있다.

Advertisement

Atletico Madrid's Argentine coach Diego Simeone slaps hands with Atletico Madrid's South Korean midfielder #07 Kang-In Lee during the Spanish league football match between Levante UD and Club Atletico de Madrid at Ciutat de Valencia Stadium in Valencia on October 31, 2026. (Photo by JOSE JORDAN / AFP)

스페인 언론 '문도데포르티보'는 7일 '시메오네 감독이 FC바르셀로나와의 경기를 앞두고 기자회견을 가졌다'고 보도했다.

이 매체에 따르면 시메오네 감독은 "우리 팀은 지금 가고 있는 길을 계속해서 걸어가는 데 집중하고 있다. 당연히 우리가 원하는 방식의 경기를 펼치기 위해 노력하고 있다"며 "우리는 항상 매우 훌륭한 팀, 의심할 여지 없이 최고 수준인 팀을 상대한다. 그들은 미드필더부터 공격진까지 엄청난 재능을 갖추고 있다. FC바르셀로나와의 경기가 늘 그렇듯 이번에도 매우 힘들고 어려울 것이다. 우리는 우리가 그들을 괴롭힐 수 있다고 생각하는 방향으로 경기를 이끌어가야 한다"고 말했다.

Atletico Madrid's South Korean midfielder #07 Kang-In Lee attends a training session at the Atletico de Madrid training facilities in Majadahonda on November 2, 2026, ahead of the UEFA Champions League football match between Club Atletico de Madrid and FC Bayern Munich. (Photo by Javier SORIANO / AFP)

Advertisement

시메오네 감독은 이날 '최근 이강인과 조너선 데이비드의 출전 시간이 줄었다'는 질문을 받았다. 그는 "'줄어들었다'는 게 무슨 뜻인가? 그리고 '이상적인' 출전 시간은 어느 정도를 말하는 것인가? 나는 그들이 팀에 긍정적으로 기여할 수 있을 만큼의 시간을 뛰고 있다고 생각한다. 당연히 내 목표는 모든 선수로부터 최고의 기량을 끌어내는 것"이라고 했다.

Advertisement

그는 "우리는 매우 강력한 상대를 마주하게 됐다. 경기 중 분명 힘든 순간들이 있겠지만, 당연히 우리가 구상한 게임 플랜을 충실히 이행하는 것을 목표로 할 것"이라며 "(지난 시즌과 비교해 FC바르셀로나) 가장 큰 차이는 하피냐의 위치 선정에 따른 전술적 변화에 있다. 그의 움직임, 미드필더 지역에서 수적 우위를 만들어내는 능력, 그리고 파이널 서드에서 공격의 깊이를 더해주는 모습이 경기 양상을 완전히 바꿔놓는다. 경기가 정확히 어떻게 흘러갈지 예측하기는 어렵지만, 팬들이 경기장에서 우리와 함께해주시길 바란다"고 덧붙였다.

Advertisement

김가을 기자 epi17@sportschosun.com