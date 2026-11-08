[오피셜]'최종 결정의 날' LA FC 손흥민 선발 낙점, 김기희의 시애틀 원정 리그 8호골 도전..코리안 더비 성사

손흥민 캡처=LA FC SNS

손흥민이 시애틀전에 선발로 나선다 캡처=MLS 홈페이지

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[스포츠조선 노주환 기자]한국 축구대표팀 주장 손흥민(34·LA FC)이 시애틀과의 리그 최종전에 선발 출전한다. 시애틀의 한국인 수비수 김기희도 선발 출전한다. 코리안 맞대결이 성사됐다.

LA FC은 8일 오전 9시(한국시각) 미국 시애틀 루멘 필드에서 시애틀과 2026시즌 MLS(메이저리그사커) 서부 콘퍼런스 34라운드 원정 경기를 갖는다.

LA FC 구단이 사전 공개한 선발 라인업에 손흥민이 올랐다. MLS 홈페이지는 손흥민이 최전방 공격수로 출전할 것이라고 알렸다. 이어 2선에 부앙가, 왈타, 시엡, 수비형 미드필더로 델가도, 슈아니에르, 포백에 체베르코, 세쿠라, 포르테우스, 팔렌시아, 골키퍼 카터를 먼저 가동했다. 벤치에 보이드, 제수스, 닐슨, 바스케스 등을 앉혔다.

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LA FC는 현재 승점 47점으로 서부 6위다. 이미 MLS컵 진출을 확정했다. 시애틀전 결과에 따라 최종 순위와 MLS컵 대진이 결정된다.

손흥민은 이번 시즌 리그 7골-15도움을 기록 중이다. 현재 도움 1위는 펩 비엘(샬럿)로 18도움이다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com

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