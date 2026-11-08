이강인? 그게 누군데? 이강인 공백 완벽 제거...무적의 PSG, 11연승 질주 '리그 1위'

사진=이강인 SNS

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[스포츠조선 김대식 기자]이강인 공백은 빠르게 잊었다. 파리생제르맹(PSG)이 다시 유럽 최강의 퍼포먼스를 보여주고 있다.

PSG는 8일(한국시각) 프랑스 파리의 파르크 데 프랑스에서 열린 트루아와의 2026~2027시즌 프랑스 리그1 10라운드에서 1대0으로 승리했다. 컵대회 포함 11연승을 달린 PSG는 리그 1위를 확실하게 유지했다.

경기 초반부터 PSG는 압도적인 경기력을 선보였다. 전반 4분 비티냐의 패스를 받은 데지레 두에의 슈팅이 골키퍼에 막힌 뒤 골대에 강타했다. 2분 뒤에는 두에가 만들어준 찬스가 세니 마율루에게 걸렸지만 이번에도 골키퍼 선방이었다. 전반 38분에도 비티냐의 발끝에서 공격 기회가 만들어져 페란 토레스에게 기회가 왔지만 또 골키퍼가 막아냈다.

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PSG는 전반 39분 결국 득점에 성공했다. 코너킥 상황에서 마율루의 크로스를 일리야 자바르니가 헤더로 깔끔하게 마무리했다. 선방쇼를 펼치던 힐렐 코나테 골키퍼도 지켜볼 수밖에 없는 절묘한 코스였다. 자바르니의 선제골 이후에도 PSG는 추가골을 노려봤지만 코나테 골키퍼를 더 뚫어내지 못했다.

AP연합뉴스

시즌 초반 PSG는 이강인의 공백 탓인지 아니면 유럽챔피언스리그(UCL) 2연속 챔피언이라는 자만 때문인지 상당히 흔들렸다. 애스턴 빌라와의 유럽축구연맹(UEFA) 슈퍼컵에서 우승하면서 출발했지만 랑스와의 프랑스 슈퍼컵을 패배하면서 위기감이 조성됐다.

리그에서 스타드 렌, LOSC 릴, AS 모나코를 만나 2무 1패를 당하면서 상당히 흔들렸다. 하지만 슬로반 브라티슬라바(슬로바키아)와의 UCL 리그 페이즈 경기에서 6대1 대승을 거둔 후 강팀의 위력을 되찾았다. 브라티슬라바전 이후 무려 11연승이다.

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PSG 전력이 압도적인 리그에서의 연승도 대단하지만 UCL에서의 파괴력도 대단했다. 맨체스터 시티 원정에서 4대2 승리에 이어 이번 시즌 패배를 모르고 질주하던 바르셀로나도 4대2로 격침했다. 지난 비야레알전에서는 원정에서 6대0 파격적인 대승을 거뒀다. UCL에 진심인 팀답게 리그 페이즈에서 레알 마드리드와 함께 유이하게 4연승을 달리고 있는 팀이 됐다.

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11연승을 달리는 동안 비티냐를 중심으로 한 중원의 조율과 두에, 마율루, 페란으로 이어지는 공격 자원의 유기적인 움직임이 살아났다. 특정 선수의 부재를 개인이 아닌 팀 전체의 조직력으로 메우는 모습이다. 이날 트루아전에서도 득점은 한 골에 그쳤지만, 경기 내내 주도권을 놓치지 않은 채 세트피스 한 방으로 승부를 갈랐다.

남은 변수는 흐비차 크라바츠헬리아의 부상 공백이다. 크라바츠헬리아는 측면에서 직접 돌파하고 마무리까지 해내는 PSG 공격의 핵심 자원이다. 현재는 다른 공격수들이 번갈아 기회를 만들며 공백을 버티고 있지만, 상대 수비가 한층 촘촘해지는 UCL 토너먼트에서는 결정적인 순간 흐름을 바꿔줄 선수의 존재감이 더욱 중요해진다.