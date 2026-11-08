국가대표 수비수 조유민, 또 부상 우려…'눈물 닦고 이제 막 복귀했는데' 선발 출전→전반 18분 OUT

사진=조유민 SNS 캡쳐

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[스포츠조선 김가을 기자]날벼락이다. 부상에서 돌아온 국가대표 수비수 조유민(도쿄 베르디)이 또 다시 쓰러졌다.

도쿄 베르디는 7일 일본 시즈오카현 시즈오카의 IAI 스타디움 니혼다이라에서 열린 시미즈 에스펄스와의 일본 J1리그 14라운드 원정경기에서 1대0으로 이겼다. 도쿄 베르디(3승5무6패)는 3연승을 달리며 14위로 뛰어올랐다.

조유민은 이날 선발로 그라운드를 밟았다. 하지만 불과 18분 만에 사코 마아야와 교체돼 벤치로 물러났다. 일본 축구 전문 매체 '게키사커'는 '전반 18분 조유민이 부상으로 교체돼 사코가 출전했다'고 전했다.

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조유민은 올 시즌 도쿄 베르디에 합류했다. 그는 10월 17일 FC도쿄를 상대로 교체 투입돼 데뷔전을 치렀다. 10월 21일 요코하마 F. 마리노스전부터는 선발로 나섰는데, 그가 선발로 나선 4경기에선 단 한번도 패하지 않았다. 요코하마(2대2 무)-아비스파 후쿠오카(3대1 승)-V 바렌 나가사키(2대1 승)-시미즈(1대0 승)를 상대로 3승1무를 챙겼다. 앞서 일본의 '풋볼존'은 '조유민은 뛰어난 신체 능력을 앞세운 수비로 정평이 나 있다. 그는 첫 선발 출전 이후 무패를 기록하며 팀의 수비를 뒷받침하고 있다. 팀의 새로운 수비 리더'라고 극찬했다. 하지만 또 다시 부상 우려로 안타까움을 자아냈다.

조유민은 2018년 자카르타-팔렘방아시안게임에서 금메달을 목에 걸었다. 2022년엔 처음으로 A대표팀에 합류, 카타르월드컵까지 경험했다. 발전을 거듭한 조유민은 2026년 북중미월드컵 최종 명단에도 이름을 올렸다. 하지만 그는 본 무대를 앞두고 가진 트리니다드토바고와의 친선경기에서 부상했다. 검진 결과 우측 발바닥 족저근막 기시부 부분 파열 부상으로 전치 8주의 진단을 받고 팀을 떠났다. 당시 "반드시 다시 이겨내고, 부디 이 순간들이 저에게 더 큰 발전과 성장으로 돌아오기를 진심으로 바란다. 처음 축구를 사랑하고 잘하고 싶어서 공을 차던 순수한 마음을 다시 한번 가슴속에 새기고 행복하게 축구할 수 있기를 간절히 기도하고 바란다"고 각오를 다졌다. 그는 약속대로 부상 악재를 이겨내고 그라운드로 복귀했다. 하지만 또 다시 부상 가능성에 직면했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com