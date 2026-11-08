"손흥민은 내가 한국인이라는 사실 매우 자랑스럽게 만들어" 이게 EPL 득점왕 레전드 클래스....MLS 폭격한 손흥민 스타성, 미국 토트넘 팬클럽 결집

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[스포츠조선 김대식 기자]손흥민(LAFC)을 보기 위한 토트넘 팬들의 원정 응원이 미국 메이저리그사커(MLS) 곳곳에서 이어지고 있다.

미국 스포츠 매체 프론트 오피스 스포츠(FOS)는 7일(한국시각) 손흥민의 LAFC 입단 이후 MLS에 불어닥친 '손마니아(SON-MANIA)' 현상을 조명했다.매체는 '뉴욕 연고 팀의 홈경기였지만 임시 축구장 주변 좌석은 한국 대표팀과 토트넘 유니폼을 입은 팬들로 가득 찼다'고 전했다. 서울 출신으로 뉴욕에 사는 폴 오 씨는 인터뷰에서 "손흥민은 제가 한국인이라는 사실을 매우 자랑스럽게 만들어 준다"라고 말했다. 이어 "그는 그저 위대한 선수일 뿐만 아니라 성품도 정말 훌륭하다"라고 덧붙였다.

매체는 '토트넘 서포터즈 클럽들이 10년간 소속팀의 핵심이었던 손흥민을 보기 위해 원정 응원 투어를 조직하고 있다'고 전했다. 'DC 스퍼스'는 지난 8월 LAFC의 D.C. 유나이티드 원정에 맞춰 '캐피털의 주장들' 행사를 열었고, 900명이 넘는 팬이 경기를 관람했다. 구단과 서포터즈 클럽은 수익금 일부를 지역 교육 비영리 단체에 공동 기부했다.

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다만 반응은 엇갈렸다. 매체는 'DC 스퍼스의 인스타그램 게시물에 D.C. 유나이티드 팬들이 불만을 쏟아냈다'고 전했다. 한 팬은 "경기에 출전하는 그 어떤 팀과도 아무런 관련이 없는 서포터즈 그룹이 자기 지역 팀에 맞서 행진을 하고 있다"고 썼다. DC 스퍼스 측은 "LAFC를 응원하거나 D.C. 유나이티드를 반대하기 위한 목적이 아니다"라고 해명했다. 정말 손흥민을 보기 위해 경기장에 찾은 것이ㅣ다.

매체는 'DC 스퍼스 이사 에릭 크멧츠가 스퍼스 팬들이 지역 클럽에 더 관심을 갖게 되길 바란다고 밝혔고, 행사 후 설문에서 응답자 절반 이상이 향후 D.C. 유나이티드 경기를 다시 찾을 의향이 있다고 답했다'고 전했다. 크멧츠는 "단 한 사람이라도 D.C. 유나이티드를 응원하기 시작했다면, 그것만으로도 성공이라고 본다"고 말했다.

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매체는 'NYCFC 측이 먼저 뉴욕 스퍼스에 연락해 일정 인원 이상 참석 시 할인과 어린이 팬 터널 체험 이벤트를 제안했다'고 전했다. 주최자 제이드 린치는 25~30명의 서포터즈와 함께 시티 필드를 찾았다. 린치는 "만약 (손흥민과 요리스가) 없었다면 우리가 다 함께 지역 팀을 응원하러 왔을까요?"라고 되물었다. 손흥민은 경기 후 인터뷰에서 "가는 곳마다 내 이름이 새겨진 스퍼스 유니폼을 본다"라고 소감을 밝혔다.

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매체는 'MLS 마케팅 및 티켓팅 부서가 손흥민의 슈퍼스타급 인지도를 활용하는 동시에 1회성 방문객을 지속적인 관중으로 전환해야 하는 과제에 직면했다'고 전했다.