'이강인 바르셀로나 이겨줘' 음바페 13호골! 레알 마드리드, 발렌시아 3-0 제압→5연승 질주…라리가 '3강' 초박빙 선두 전쟁

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[스포츠조선 김성원 기자]스페인 프리메라리가 선두 경쟁이 대혼전이다.

조제 무리뉴 감독의 레알 마드리드가 라리가에서 5연승을 질주했다. 레알 마드리드는 8일(이하 한국시각) 스페인 발렌시아의 에스타디오 데 메스타야에서 열린 발렌시아와의 2026~2027시즌 라리가 12라운드에서 3대0으로 완승했다.

전반 희비가 엇갈렸다. 레알 마드리드는 전반 28분 페데리코 발베르데, 전반 36분 아르다 귈러의 연속골로 승기를 잡았다.

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발베르데는 킬리안 음바페의 프리킥이 수비벽을 맞고 나오자 강력한 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었다. 귈러는 주드 벨링엄의 크로스가 수비수에 맞고 굴절된 볼을 오른발 발리슛으로 연결, 추가골을 터트렸다.

후반 30분에는 킬리안 음바페가 쐐기골을 터트렸다. 귈러의 패스를 받은 그는 골키퍼를 제치고 오른발로 골망을 흔들었다. 음바페는 라리가 13호골을 기록, 득점 선두 하피냐(15골·바르셀로나)를 두 골 차로 따라붙었다.

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발렌시아는 후반 34분 '캡틴' 호세 가야가 질주하던 음바페를 태클로 저지하는 과정에서 퇴장당하며 만회골 동력마저 상실했다.

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레알 마드리드는 9월 21일 아틀레티코 마드리드에 1대2로 패한 후 라리가 5연승, 유럽챔피언스리그 3연승 등 8연승을 질주하고 있다. 올 시즌 레알 마드리드의 지휘봉을 다시 잡은 무리뉴 감독도 이제는 느긋한 분위기다.

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승점 30점(10승2패)의 레알 마드리드는 아틀레티코 마드리드(승점 28·9승1무1패)를 3위로 밀어내고 2위 자리를 꿰찼다. 선두 바르셀로나(승점 30·10승1패)에는 골득실에서 뒤져 있다.

끝이 아니다. 아틀레티코 마드리드와 바르셀로나가 이번 라운드에서 맞닥뜨린다. 두 팀은 9일 오전 5시 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 충돌한다. 선두 경쟁의 분수령이다.

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아틀레티코 마드리드가 승리하면 선두가 바뀐다. 바르셀로나가 이기면 레알 마드리드는 또 한 발 뒤지게 된다. 레알 마드리드로서 내심 덜 껄끄러운 아틀레티코 마드리드가 바르셀로나의 발목을 잡아주길 바라고 있다.

디에고 시메오네 아틀레티코 마드리드 감독은 "팬 여러분들이 언제나처럼 경기장에 오셔서 응원해 주시길 바란다. 팬 여러분들이 경기장에 계실 때 선수들은 항상 좋은 모습을 보여줬다"며 기대감을 드러냈다.

이강인의 출전도 예상된다. 시메오네 감독은 이강인의 줄어든 출전시간에 대해 "적은 출전 시간의 의미는 뭐냐. 얼마나 뛰어야 이상적인가"라고 반문한 후 "팀에 기여할 수 있을 만큼 뛰고 있다고 본다. 각 선수들이 맡은 역할에서 최고의 기량을 끌어내기 위해 노력 중이다"고 강조했다.

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김성원 기자 newsme@sportschosun.com