'가파른 내리막' 7연승→3연패→선두 아스널과 승점 6점차, 단단히 화난 맨체스터 시티 마레스카 감독 "(선수들) 강렬함이 부족했다"

Manchester City's Italian manager Enzo Maresca (L) speaks with Manchester City's Norwegian striker #09 Erling Haaland after the UEFA Champions League football match between RB Leipzig and Manchester City in Leipzig, eastern Germany on November 4, 2026. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노주환 기자]프리미어리그 7연승 이후 3연패를 당한 맨체스터 시티 엔조 마레스카 감독이 단단히 화가 났다. 그는 선수들의 '강렬함'이 부족했다고 꼬집었다.

맨시티는 8일(한국시각) 영국 노팅엄에서 벌어진 노팅엄 포레스트와의 2026~2027시즌 프리미어리그 10라운드 원정 경기서 1대3으로 무너졌다. 리그 개막후 7연승을 달렸던 맨시티는 최근 리그 3경기 연속으로 패하면서 부진에 빠졌다. 승점 21점에 계속 제자리 걸음해 리그 2위에 머물렀다. 반면 선두 아스널은 최근 리그 5연승으로 승점 27점으로 맨시티 보다 승점 6점 앞섰다.

맨시티는 수비수 그바르디올의 실수로 노팅엄 자이르 쿠냐에게 선제골을 얻어맞았고, 이후 리암 델랍에게 멀티골을 내주며 고개를 숙였다. 맨시티는 라얀 셰르키가 한골을 만회하는데 그쳤다. 주 득점원 엘링 홀란은 집중력이 떨어지면서 골침묵했다.

Advertisement

Manchester City's Erling Haaland reacts prior to the English Premier League soccer match between Nottingham Forest and Manchester City in Nottingham, England, Saturday, Nov. 7, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy)

마레스카 감독은 패배 후 BBC와의 인터뷰에서 "전반에는 우리의 강렬함이 상대에 미치지 못했고, 경합이나 세컨드 볼 싸움에서 밀렸다"면서 "이러한 경기에서 가장 먼저 요구되는 것은 강렬함이다. 2-0 상황에서 반격을 시도했지만 너무 늦었다. 한 골을 넣었고 더 넣을 수도 있었겠지만, 전환 상황에서 한 골을 더 내줬다"고 말했다.

그는 맨시티 선수들의 강렬함이 떨어진 이유에 대해 "분석해 봐야 한다. 오늘 경기는 전반 45분 동안 강렬함이 부족했던 첫 번째 경기일 것이다. 후반전은 좀 나았다. 이전에는 결코 일어난 적이 없는 일이다. 그 이유를 알고, 다시 이런 일이 일어나지 않도록 노력해야 한다"면서 "첫 번째 실점은 우리가 플레이하고자 하는 방식의 결과였다. 후방에서부터 빌드업을 하기를 원했지만 일이 발생할 수 있다. 두 번째와 세 번째 실점은 매우 비슷했다. 경합에서 진 후 전환 상황에서 실점했다. 너무 많은 실점을 하고 있으며, 우리는 개선해야 한다"고 말했다.

epa13354590 Manchester City's head coach Enzo Maresca (C) and his players greet supporters after winning the UEFA Champions League league phase match RB Leipzig against Manchester City, in Leipzig, Germany, 04 November 2026. EPA/FILIP SINGER

Advertisement

마레스카 감독은 "(우리는) A매치 휴식기를 이용해 그 이유를 알아내야 하고 미래에 방지하도록 노력해야 한다"면서 "(패배에 대해) 항상 우려하고 있지만 우리는 균형이 필요하다. 7연승을 달리다가 3연패를 당했다. 밸런스를 잡아야 한다. (오늘 패배로)패닉은 없다"고 말했다.

Advertisement

맨시티는 A매치 브레이크 이후 오는 21일 풀럼과 리그 홈 경기를 갖는다. 이어 나폴리, 아스널 순으로 대결한다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com