'일본 이강인'이라고 부르기도 민망, 커리어 최대 위기...감독도 끝내 외면 "나와서 잘해야 뛸 수 있어"

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[스포츠조선 김대식 기자]일본 차세대 슈펏타 구보 다케후사가 어려운 시기를 보내고 있다.

일본 매체 풋볼존은 8일 '2026~2027시즌 개막 후 2달 반이 지난 지금도 구보에게 어려운 시간이 이어지고 있다'고 전했다. 구보는 지난 6일 유로파리그 리그 페이즈 4라운드 올랭피크 리옹(프랑스)전에서 이번 시즌 두 번째 일본인 맞대결을 앞두고 있었다. 하지만 일본 대표팀 동료 나카무라 케이토가 공식전 2경기 연속 선발 라인업에 이름을 올린 반면, 구보는 공식전 3경기 연속 벤치에서 경기를 시작했다.

매체는 '후반 9분 리엉 미드필더 코랑탱 토리소에게 동점골을 허용한 뒤 펠레그리니 마타라초 레알 소시에다드 감독이 공격적인 선수들을 잇따라 투입했지만, 우선순위는 조브 오치엥, 루카 수치치, 파블로 마린이었다'고 전했다. 후반 시작부터 경기장에서 몸을 풀던 구보에게는 끝내 출전 기회가 돌아오지 않았다.

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EPA연합뉴스

풋볼존은 '구보가 이번 시즌 5번째 결장을 기록했다'고 전했다. 구보의 현재까지 공식전 성적은 10경기 출전(선발 5경기), 396분 출전, 1골 1도움이다. 매체는 이를 두고 '힘겨운 상황이 이어지고 있다'고 분석했다.

경기 후 기자회견에서는 마타라초 감독한테 구보의 적은 출전 시간을 지적하는 질문이 나왔다. 마타라초 감독은 "확실히 구보는 말라가전에서 훌륭한 경기를 치렀지만, 현재 팀에는 기세가 좋은 선수들이 많다. 그가 비범한 재능을 갖추고 있다는 것은 모두가 알고 있지만, 주전 자리를 확보하기 위해서는 부여된 시간을 최대한 활용해야 한다. 만약 그가 더 오래 출전하고 싶다면 그러한 기회를 잡아야 한다"며 냉혹한 입장을 보였다.

마타라초 감독은 전술적 판단이었다는 점도 강조했다. 그는 "로우 블록으로 수비할 때 5백의 윙백 역할을 수행할 수 있는 선수가 필요했다. 그것은 아마도 구보에게 최적의 역할이라고 볼 수는 없다. 파블로는 측면을 끊임없이 위아래로 움직일 수 있는 경이로운 스태미너를 가지고 있으며, 그 특성이 경기에 더 적합했다"며 구보를 기용하지 않았던 이유를 설명했다.

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로이터연합뉴스

구보는 지난 시즌부터 극심한 부진에 빠진 상황이다. 소시에다드에서 유망주에게도 밀리는 신세로 전락했다. 한때 일본 최고의 재능이라고 불렸지만 점점 유럽 무대에서 보여주는 능력이 하락하고 있다.

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같은 무대를 누비고 있는 한국 최고 스타 이강인과 비교될 수밖에 없다. 이강인도 아직 완벽하지는 않지만 아틀레티코 마드리드의 핵심으로 거듭나고 있는 중이다.