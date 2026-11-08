'손흥민 득점 찬스 놓쳤다→요리스 공백 컸다' 무기력한 LA FC,시애틀 원정 전반 0-2 끌려갔다...김기희와 코리안 더비 성사

손흥민 캡처=LA FC SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]한국 축구대표팀 주장 손흥민(34·LA FC)이 시애틀과의 리그 최종전에 전반 결정적인 찬스를 살리지 못하며 골침묵했다. 시애틀의 한국인 수비수 김기희도 선발 출전했다. 코리안 맞대결이 성사됐다. 홈팀 시애틀이 전반에만 2골차로 크게 앞섰다.

LA FC은 8일 오전 9시(한국시각) 미국 시애틀 루멘 필드에서 벌어진 시애틀과 2026시즌 MLS(메이저리그사커) 서부 콘퍼런스 34라운드 원정 경기 전반을 0-2로 끌려간 채 마쳤다.

LA FC 사비 타마라트 감독(임시)은 손흥민을 최전방 공격수로 선발 기용했다. 2선에 부앙가, 발타, 시엡, 수비형 미드필더로 델가도, 슈아니에르, 포백에 체베르코, 세쿠라, 포르테우스, 팔렌시아, 골키퍼 카터를 먼저 가동했다. 벤치에 보이드, 제수스, 닐슨, 바스케스 등을 앉혔다. 주전 골키퍼 요리스는 출전 명단에서 빠졌다.

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손흥민은 최전방 중앙에서 움직였다. 경기 초반, 좀처럼 볼을 잡지 못했다. 홈팀 시애틀이 경기 주도권을 잡고 나갔다. LA FC는 경기 시작 1분 만에 후방 빌드업 실수로 선제골을 내줬다. 요리스를 대신해 선발 출전한 수문장 카터와 수비라인에서 불안한 패스를 주고 받다 볼을 빼앗겼다. 시애틀은 롤단의 패스를 받은 루스낙이 선제골을 뽑았다.

득점후 좋아하는 시애틀 선수들 캡처=시애틀 사운더스 SNS

LA FC는 고전했다. 중원 싸움에서 밀렸다. 선수들의 전체적인 움직임과 민첩성에서 계속 우위를 점한 쪽은 시애틀이었다. 전방에서 고립되자 손흥민은 중원까지 내려와서 볼을 잡으려고 했다. LA FC는 공격적으로 나온 시애틀의 뒷공간을 누렸다. 전반 25분, 손흥민에게 결정적인 득점 찬스가 찾아왔다. 오른쪽 측면을 뚫은 발타의 땅볼 패스를 손흥민이 논스톱 슛으로 연결했지만 상대 골키퍼에게 가로 막혔다. 슈팅은 정확했지만 골키퍼가 각을 좁히면서 선방했다.

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경기 흐름을 되찾아오는 듯 했던 LA FC는 전반 31분 두번째 골을 얻어맞았다. 상대 고메스가 루스낙의 패스를 왼발로 차 넣었다. 그 과정에서 LA FC 선수의 몸을 맞아 살짝 굴절까지 돼 골키퍼 카터가 손을 뻗어보지도 못하고 실점했다.

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LA FC는 무기력했다. 더이상 인상적인 장면을 만들지 못했다. 만회골을 뽑지 못한채 0-2로 전반을 마쳤다.

손흥민 선발 출전한 LA FC 라인업 캡처=LA FC SNS

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LA FC는 현재 승점 47점으로 서부 6위다. 이미 플레이오프 성격의 MLS컵 진출을 확정했다. 시애틀전 결과에 따라 최종 순위와 MLS컵 대진이 결정된다.

손흥민은 이번 시즌 리그 7골-15도움을 기록 중이다. 현재 도움 1위는 펩 비엘(샬럿)로 18도움이다. 노주환 기자 nogoon@sportschosun.com