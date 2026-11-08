"오만한 태도 보였다!" '이게 팀이야' 3연패 맨시티 향한 비난 폭발…"이렇게 공 자주 뺏기는 모습 처음 본다"

Manchester City's Rayan Cherki, right, celebrates after scoring his side's opening goal during the English Premier League soccer match between Nottingham Forest and Manchester City in Nottingham, England, Saturday, Nov. 7, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy)

Manchester City's Italian head coach Enzo Maresca addresses a press conference in Leipzig, eastern Germany on November 3, 2026, on the eve of the UEFA Champions League football match between RB Leipzig and Manchester City. (Photo by Ronny HARTMANN / AFP)

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[스포츠조선 김가을 기자]맨시티(잉글랜드)의 상황이 좋지 않다.

엔조 마레스카 감독이 이끄는 맨시티는 8일(이하 한국시각) 영국 노팅엄의 시티 그라운드에서 열린 노팅엄과의 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 원정경기에서 1대3으로 패했다. 리그 3연패에 빠졌다. 개막 10경기에서 7승3패(승점 21)를 기록하며 2위에 자리했지만, 1위 아스널(승점 27)과의 격차는 6점으로 벌어졌다.

이날 맨시티는 전반 6분 자이르 쿠냐, 전반 18분 리암 델랍에게 연속 실점하며 0-2로 끌려갔다. 후반 7분 라얀 셰르키의 득점으로 추격했지만, 후반 28분 델랍에게 추가골을 내주며 고개를 숙였다.

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경기 뒤 영국 언론 'BBC'는 '마레스카 감독의 꿈 같던 시작이 순식간에 악몽으로 변하고 있다. 우승 희망에 어둠이 드리워졌다. 그의 허술한 수비진은 계속해서 수비 실수를 범했다. 아스널에 6점 밀린 채 A매치 휴식기에 돌입했다. 해답을 찾기 위해 고심하고 있다'고 보도했다.

Manchester City's Jeremy Doku, centre, challenges for the ball with Nottingham Forest's Jair Cunha, bottom, during the English Premier League soccer match between Nottingham Forest and Manchester City in Nottingham, England, Saturday, Nov. 7, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy)

마레스카 감독은 "전반전에는 상대의 강도 높은 플레이에 대응하지 못했다. 몸싸움이나 세컨드 볼 경합에서도 밀렸다. 이런 경기에서 가장 중요한 건 강도 높은 플레이다. 0-2로 밀린 상황에서 반격하려 했지만 이미 늦었다. 한 골을 넣긴 했지만, 역습 상황에서 추가 실점을 허용했다. 당황할 필요는 없다. 상황을 파악할 필요는 있지만, 당황할 필요는 없다"고 말했다.

Soccer Football - Premier League - Nottingham Forest v Manchester City - The City Ground, Nottingham, Britain - November 7, 2026 Nottingham Forest's Xaver Schlager in action with Manchester City's Erling Haaland Action Images via Reuters/Andrew Boyers EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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'BBC'는 '경기 막판 마레스카 감독은 바지 주머니에 손을 찔러 넣고 고개를 숙인 채 낙담한 표정으로 터치라인을 따라걸었다. 그는 아직 선수들을 파악하는 단계라고 언급한 바 있다. 하지만 이번과 같은 경기력은 그가 누구를 신뢰할 수 있고, 신뢰할 수 없는지를 분명하게 보여줬다. 시즌 초반 7연승을 달렸던 맨시티는 심각한 어려움에 직면했다'고 했다.

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과거 노팅엄에서 뛰었던 스티브 스톤은 "경기 전부터 개인 실책에 대한 이야기가 많았다"며 "맨시티가 이길 것이라 생각하고 왔다. 그들에게도 기회는 있었다고 본다. 이번 결과는 그들에게 정말 큰 타격이다. 현재 수비진에 뭔가 문제가 있는 것이 분명하다. 맨시티가 경기장 중앙에서 이렇게까지 공을 자주 뺏기는 모습은 처음 본다"고 비난했다.

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리버풀 출신 대니 머피도 "정신력 측면에서 경기력은 형편없었다. EPL에서 어떤 팀을 상대하든 실수가 많아서는 안 되지만, 특히 생존을 위해 사투를 벌이고 있고 거세게 몰아붙일 것이 뻔한 팀을 상대로는 더더욱 그렇다. 선수들은 공을 다룰 때 안일했고, 경합 상황에서도 밀렸다. 경기 초반에는 선수들에게 다소 오만한 태도까지 엿보였다고 생각한다. 이제 감독에게 팀을 어떻게 다시 정상 궤도로 올려놓을 것인지에 대해 중요한 질문을 던져야 할 때다. 팀이 보유한 재능을 고려하면 큰 문제가 되지는 않으리라 생각한다. 하지만 수비적인 측면, 당분간 같은 수비 라인을 유지하며 조직력을 다지는 것이 앞으로 나아갈 길이라고 생각한다"고 강도높게 비판했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com