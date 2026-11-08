[단독]FIFA, 대한축구협회 회장 선거 제동…KFA, 12월 18일 선거 연기 불가피, 9일 임시총회·이사회 전격 취소

AFP 연합뉴스

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[스포츠조선 김성원 기자]우려가 현실이 됐다. 국제축구연맹(FIFA)이 정몽규 회장의 사퇴로 공석인 대한축구협회(KFA) 회장 선거에 제동을 걸었다.

KFA는 9일 차기 회장 선거를 위해 임시총회와 이사회 개최할 예정이었다. 하지만 취소하기로 전격 결정했다. KFA는 7일 FIFA와 아시아축구연맹(AFC)으로부터 KFA의 정관 및 회장 선거 규정 개정안, 선거제도 개편 등에 관한 의견을 전달 받았다.

KFA는 이에 대한 검토가 필요해 총회와 이사회를 취소했다. FIFA는 간선제가 기본 원칙이고, KFA가 추진하고 있는 모바일 투표에 대한 비밀보장이 어렵다는 우려를 표명한 것으로 전해졌다.

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KFA는 정부 주도로 출범한 K-축구혁신위원회의 권고대로 선거인단을 2만으로 대폭 확대해 12월 18일 회장 선거를 치를 계획이었다. 그러나 FIFA의 벽에 부딪혔다.

이미 경고음이 켜졌다. FIFA와 AFC는 지난달 6일 KFA에 공문을 발송했다. 공문에 따르면 KFA는 FIFA, AFC와 일련의 상황을 놓고 지난달 9월 30일 화상회의를 개최했다. 7월 출범한 K-혁신위가 KFA에 권고한 내용에 대한 논의가 있었다. 그러면서 추가 자료를 요청했다.

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FIFA는 K-축구혁신위 회의록을 비롯해 KFA와 주고받은 문서와 통신 등 관련 자료 일체를 요구했다. 또 K-축구혁신위가 권고한 선거 제도 개편에 따른 KFA가 준비 중인 새로운 선거 관련 규정, 대한올림픽위원회(KSOC) 규정 등도 요청했다.

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FIFA는 '문서와 정보의 검토가 완료될 때까지 개혁 과정과 관련해 KFA의 추가 조치나 결정을 자제하도록 요구한다'고 강조했다. FIFA와 AFC의 정관과 규정에 근거, 신중히 평가할 시간을 확보하기 위해서다. KFA를 향한 K-혁신위의 어떤 권고도 받아들여서는 안 된다는 일종의 경고다.

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FIFA와 AFC는 지난 8월 '정몽규 전 회장의 사임 이후 선거 제도 변화 및 선거 진행 상황과 이를 중심으로 한 주요 현안'에 대한 보고서 등을 KFA에 이미 요청한 바 있다. FIFA는 당초 지난달 한국을 찾아 현장 조사를 진행하기로 했지만 연기했다.

FIFA는 축구의 정치 개입을 극도로 경계한다. 정관 14조 1항 '회원단체의 의무' 중 (i), 19조 1항 '회원 협회의 독립성' AFC 정관 15조 4항에 해당하는 '각 협회는 독립적으로 운영되어야 하며 제3자가 지나치게 영향력을 행사하면 안된다'는 조항을 명시했다. '제3자'란 정부, 의회, 정당 등 정치 사회적 영향력을 행사하는 곳을 통칭하는 것이다.

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'제3자 개입'으로 판단될 경우 KFA는 자격정지, 대표팀 및 클럽의 국제대회 출전 제한, 타 회원국 협회와 교류 제한, 각종 개발사업 및 교육 프로그램, 지원금 중단 등의 징계를 받을 수 있다. 월드컵 출전은 물론 해외 이적 등 모든 활동이 금지될 수 있다.

혁신위는 6차례 회의를 통해 차기 KFA 선거제도와 선거인단 구성, 대한체육회 규정 개정 등 선거 관련 제도 개선을 논의했다. 7차 회의를 겸한 경청회는 유소년 선수 육성 방안에 포커스를 맞췄다. 이후 회의가 열리지 않고 있는 것으로 알려졌다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com