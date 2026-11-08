'골침묵→7골15도움 마감' 손흥민의 LA FC 정규리그 6위, 플레이오프 MLS컵 진출..'시애틀전 1-2 패, 두 차례 결정적 찬스→수문장 미친 선방에 막혔다'

LOS ANGELES, CALIFORNIA - OCTOBER 25: Son Heung-Min #7 of Los Angeles FC waves to the fans after the MLS match between Los Angeles Football Club and LA Galaxy at BMO Stadium on October 25, 2026 in Los Angeles, California. Luke Hales/Getty Images/AFP (Photo by Luke Hales / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

손흥민 선발 출전한 LA FC 라인업 캡처=LA FC SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]한국 축구대표팀 주장 손흥민(34·LA FC)이 시애틀과의 리그 최종전에서 결정적인 찬스를 살리지 못하며 골침묵했다. 손흥민은 정규리그를 7골-15도움으로 마감했다. 이제 남은 건 플레이오프 성격의 MLS컵(토너먼트)이다. 시애틀 사운더스의 한국인 수비수 김기희도 선발 출전, 코리안 맞대결이 성사됐다.

LA FC은 8일(한국시각) 미국 시애틀 루멘 필드에서 벌어진 시애틀과의 2026시즌 MLS(메이저리그사커) 서부 콘퍼런스 34라운드 원정 경기서 1대2로 졌다. LA FC는 리그 34경기에서 승점 47점으로 서부 6위로 정규리를 마쳤다. 시애틀도 승점 46점으로 리그 8위로 플레이오프 와일드카드에 출전 자격을 얻었다.

LA FC 사비 타마라트 감독(임시)은 손흥민을 최전방 공격수로 선발 기용했다. 2선에 부앙가, 발타, 시엡, 수비형 미드필더로 델가도, 슈아니에르, 포백에 체베르코, 세쿠라, 포르테우스, 팔렌시아, 골키퍼 카터를 먼저 가동했다. 벤치에 보이드, 제수스, 닐슨, 바스케스 등을 앉혔다. 주전 골키퍼 요리스는 출전 명단에서 빠졌다.

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LOS ANGELES, CALIFORNIA - OCTOBER 25: Son Heung-Min #7 of Los Angeles FC gestures during the MLS match between Los Angeles Football Club and LA Galaxy at BMO Stadium on October 25, 2026 in Los Angeles, California. Luke Hales/Getty Images/AFP (Photo by Luke Hales / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

손흥민은 최전방 중앙에서 움직였다. 경기 초반, 좀처럼 볼을 잡지 못했다. 홈팀 시애틀이 경기 주도권을 잡고 나갔다. LA FC는 경기 시작 1분 만에 후방 빌드업 실수로 선제골을 내줬다. 요리스를 대신해 선발 출전한 수문장 카터와 수비라인에서 불안한 패스를 주고 받다 볼을 빼앗겼다. 시애틀은 롤단의 패스를 받은 루스낙이 선제골을 뽑았다.

LA FC는 고전했다. 중원 싸움에서 밀렸다. 선수들의 전체적인 움직임과 민첩성에서 계속 우위를 점한 쪽은 시애틀이었다. 전방에서 고립되자 손흥민은 중원까지 내려와서 볼을 잡으려고 했다. LA FC는 공격적으로 나온 시애틀의 뒷공간을 누렸다. 전반 25분, 손흥민에게 결정적인 득점 찬스가 찾아왔다. 오른쪽 측면을 뚫은 발타의 땅볼 패스를 손흥민이 논스톱 슛으로 연결했지만 상대 골키퍼에게 가로 막혔다. 슈팅은 정확했지만 골키퍼가 각을 좁히면서 선방했다.

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경기 흐름을 되찾아오는 듯 했던 LA FC는 전반 31분 두번째 골을 얻어맞았다. 상대 고메스가 루스낙의 패스를 왼발로 차 넣었다. 그 과정에서 LA FC 선수의 몸을 맞아 살짝 굴절까지 돼 골키퍼 카터가 손을 뻗어보지도 못하고 실점했다.

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LA FC는 무기력했다. 더이상 인상적인 장면을 만들지 못했다. 만회골을 뽑지 못한채 0-2로 전반을 마쳤다.

epa13332121 LAFC forward Son Heung-Min goes for goal in the second half in the second half of a Major League Soccer match between the Los Angeles Football Club and the LA Galaxy at BMO Stadium in Los Angeles, California, USA, 25 October 2026. EPA/CHRIS TORRES

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LA FC는 후반 시작과 함께 경기 주도권을 잡고 공격적으로 계속 밀어붙였다. 전체 라인이 뒤로 밀린 시애틀은 두줄 수비로 두터운 수비라인을 세웠다. 손흥민은 후반 10분 다시 결정적인 득점 기회를 잡았다. 상대 골키퍼와의 1대1 찬스에 때린 오른발 슛이 선방에 막혔다. 시애틀 수문장은 신들린 선방쇼를 펼쳤다.

LA FC가 계속 두드린 끝에 후반 36분 한골을 만회했다. 프리킥 상황에서 세구라가 헤더로 시애틀 골망을 흔들어 1-2로 따라붙었다. LA FC는 파상공세를 이어갔다. 손흥민도 교체없이 90분 풀타임을 뛰었다. 그렇지만 더이상의 골은 터지지 않았다. 손흥민은 아쉬운 표정을 지었다. 이제 남은 건 포스트시즌 MLS컵이다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com