이재성 골 취소→김민재 결장, '코리안 더비' 불발…바이에른, '무패' 선두 탈환

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[스포츠조선 김성원 기자]이재성(마인츠)의 골이 취소됐다. 김민재(바이에른 뮌헨)는 결장했다. '코리안 더비'는 불발됐다.

바이에른 뮌헨은 8일(이하 한국시각) 독일 마인츠의 메바 아레나에서 끝난 마인츠와의 2026~2027시즌 독일 분데스리가 9라운드에서 2대1로 승리했다.

이재성은 지난달 31일 엘버스베르크와의 8라운드에서 결장했다. 그는 이발 선발라인업에 복귀했다. 김민재는 3일 아틀레티코 마드리드와의 유럽챔피언스리그에 이어 2경기 연속 선발 벤치에서 출발했다. 아틀레티코전에서는 교체투입됐지만 이날은 끝내 부름을 받지 못했다.

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승점 3점을 추가한 바이에른은 선두를 탈환했다. 6승3무로 무패 행진을 달리며 승점 21점을 기록했다. 승점이 똑같은 도르트문트에 골득실에서 앞섰다. 반면 최근 리그 3연패에 빠진 마인츠는 승점 10점(3승1무5패)으로 11위에 머물렀다.

바이에른은 전반 14분 조슈아 키미히의 선제골로 리드를 잡았다. 이재성의 백패스 실수가 시발점이었다. 대니 다 코스타가 이재성의 백패스를 받지 못했다.

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바이에른이 기회를 잡았다. 해리 케인의 패스를 받은 키미히가 오른발 슛으로 골 그물을 흔들었다.

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이재성은 전반 40분 승부를 원점으로 돌렸다. 세트피스 상황에서 나딤 아미리의 프리킥을 바이에른 골키퍼 마누엘 노이어가 쳐냈다.

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볼은 옆으로 흘렀고, 이재성이 헤더로 골망을 흔들었다. 그러나 기쁨은 잠시였다. 비디오판독(VAR) 끝에 오프사이드가 선언되며 골은 취소됐다. 이 과정에서 부상한 노이어가 요나스 우르비히로 교체됐다.

바이에른은 후반 12분 케인의 도움을 받은 레나르트 칼이 추가골을 터트렸다. 이재성은 후반 18분 교체됐다.

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마인츠는 후반 추가시간인 48분 필립 티에츠가 만회골을 터트리며 영패를 모면한 데 만족해야 했다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com