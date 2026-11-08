'韓 초대형 호재' 한국인 프리미어리거 16호 탄생? 계보 부활 가능성...'국대' 백승호 복귀, 버밍엄 1위 등극

사진=버밍엄

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[스포츠조선 김대식 기자]다음 시즌 새로운 한국인 프리미어리거가 탄생할 수도 있다. 백승호의 버밍엄 시티가 승격을 위해 질주하고 있다.

버밍엄은 8일(한국시각) 영국 버밍엄의 세인트 앤드루스 @ 나이트헤드 파크에서 열린 스완지 시티와의 2026~2027시즌 잉글랜드 챔피언십(2부 리그) 15라운드에서 2대1로 승리했다. 이번 승리로 버밍엄은 승점 29점이 되면서 리그 1위로 올라섰다.

백승호가 드디어 돌아왔다. 이번 경기를 앞두고 크리스 데이비스 버밍엄 감독은 "백승호가 가까운 시점에 경기에 참여할 기회를 얻을 수 있을 것이라고 본다. 어쩌면 이번 주가 될 수도 있다"며 "아직은 가능할지 불가능할지 확실하지 않은 상황이다. 백승호는 점점 복귀에 가까워지고 있다"고 밝혔다.

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2026년 북중미월드컵 이후 백승호는 부상으로 고생했다. 9월 A매치 기간 에콰도르전을 소화한 뒤로 1달 넘도록 결장했다. 회복이 늦어지면서 11월 A매치 전까지 복귀하지 못할 것이라는 전망도 나왔다. 로베르트 모레노 대한민국 임시 감독이 선발한 국가대표팀 명단에는 뽑히지 않았지만 백승호는 스완지전 벤치에 앉았다. 스완지에서 뛰고 있는 엄지성은 선발로 나왔다.

로이터연합뉴스

백승호가 벤치에서 앉아있는 동안 최근 흐름이 좋은 버밍엄은 분위기를 이어갔다. 전반 26분 수적 우위를 잡았다. 스완지 미드필더인 마르코 스타메닉이 거친 태클로 다이렉트 퇴장을 당했다. 버밍엄은 수적 우위를 잘 이용했다. 전반 29분 페널티박스로 침투한 막스 버드의 패스를 받은 제이 스탠스필드의 환상적인 마무리로 앞서갔다.

후반 시작과 함께 엄지성이 교체되면서 코리안 더비는 무산됐다. 버밍엄이 승기를 굳히지 못하는 사이, 후반 20분 자책골이 나오면서 경기는 다시 원점이 됐다. 데이비스 감독은 후반 25분 백승호까지 투입하면서 승리를 노렸다.

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후반 43분에 희비가 갈렸다. 버밍엄의 코너킥에서 공이 골대 맞고 나오자 스탠스필드가 강력한 슈팅으로 다시 골망을 갈랐다. 백승호도 동료들과 함께 세리머니를 펼쳤다. 스탠스필드의 미친 활약으로 승리를 거둔 버밍엄이다.

사진=버밍엄

이번 시즌 백승호의 활약상은 부상 등의 문제로 다소 아쉽지만 버밍엄은 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 승격을 향해 질주하고 있다. 시즌 중반으로 접어드는 시점에 리그 1위다. 현재 5위인 웨스트 브롬위치 알비온과 승점 차이가 1점밖에 나지 않을 정도로 선두권이 촘촘하지만 최근 챔피언십 최고의 흐름을 보여주는 버밍엄이다.

울버햄튼에서 강등을 경험한 황희찬을 끝으로 한국인 프리미어리거 계보가 끊긴 상황에서 백승호가 꿈의 리그인 EPL를 향해 나아가는 중이다.