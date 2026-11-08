'오피셜' 폭탄 발언, 한국 축구 대형 악재! '韓 국가대표 수비수' 이한범 어떡하나...디렉터 공식 인정 "경쟁자 남긴 이유 있어, 기회 얻을 것"

축구 국가대표팀 오픈트레이닝이 22일 충남 천안시 코리아풋볼파크에서 열렸다. 이한범이 인터뷰를 하고 있다. 천안=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.22/

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[스포츠조선 이현석 기자]이한범에게는 확실한 악재다. 줄리앙 프뢰돔 디렉터가 직접 경쟁자에 대해 언급했다.

벨기에의 부트발뉴스는 5일(한국시각) '구단의 실패한 이적에 대해 프뢰돔 디렉터가 반박했다'라고 보도했다.

부트발뉴스는 '이한범과 위즈덤 마이크의 이름이 최근 거론된다. 이한범은 최근 몇 주 동안 지난 시즌들 동안 거의 출전하지 않았던 요르네 스필리어스에게 주전 자리를 내주었다'고 전했다.

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사진=이한범 SNS 캡처

이한범은 지난여름 이적시장에서 미트윌란을 떠나 클럽 브뤼헤 유니폼을 입었다. 빅리그의 관심도 전해졌으나, 이한범의 선택은 탄탄한 도약이었다. 성급한 이적 대신 최근 빅리그 이적 사례가 꾸준히 나오는 벨기에 리그 명문으로 향하며 한 번 더 성장의 기회를 마련했다. 새로운 무대지만 곧바로 적응하는 모습을 보여줬다. 8월부터 9월까지 꾸준히 성장세를 보이며 팀 주전으로 활약했다. 일부 팬들은 SNS를 통해 '이한범은 이미 내 최애다', '우린 말다니를 데려왔다', '브뤼헤가 새로운 벽을 찾았다', '그는 진짜 야수다', '정말 괴물 같은 선수다'라며 극찬을 아끼지 않았다.

하지만 최근 입지가 달라졌다. 9~10월 A매치 이후 분위기가 급변한 것이 컸다. 특별한 부진도 없었지만, 갑작스럽게 주전 자리를 뺏겼다. 2005년생 수비수 스필리어스가 갑작스럽게 주전으로 도약하며, 레코 감독은 이한범을 우선 순위에서 제외했다. 스필리어스는 인터밀란전에 선발로 출전했으며, 랑스전에서는 빈 골대의 골라인 바로 앞에서 상대의 슈팅을 걷어내는 등 엄청난 수비도 선보이며 눈도장을 찍었다. 이후에도 줄곧 선발 자리를 지키고 있다.

사진=이한범 SNS 캡처

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구단은 이미 예고된 기용이라고 강조했다. 프뢰돔 디렉터는 이한범의 상황에 대해 "우리는 모든 포지션에 주전으로 뛸 수 있는 선수를 두 명씩 보유하고 있는 셈이다"며 "우리는 스필리어스의 장점을 잘 알고 있다. 우리는 논의를 거쳐 스필리어스를 남겼고 이유가 있다. 기회를 얻을 것을 알고 있었다"며 스필리어스를 기용하는 것에 대한 의견을 밝혔다.

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이한범으로서는 남은 시즌 활약 여부가 중요해질 전망이다. 브뤼헤는 최근 몇 시즌 동안 꾸준히 빅리그 혹은 빅클럽으로 이적하는 선수들이 나오고 있다. 카예 푸로(브렌트포드), 자이드 아브네르 로메로(헤타페), 알렉산다르 스탄코비치(인터 밀란), 크리스토스 촐리스(아스널) 등이 브뤼헤에서의 활약을 바탕으로 빅리그로 향했다. 주전 경쟁에서 밀려난다면 빅리그 이적 기회 또한 쉽게 잡기 어렵다. 11월 A매치 이후 다시 분위기를 되찾을지도 주목할 부분이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com