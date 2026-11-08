'韓 초대형 악재' 최초 외국 혼혈 카스트로프 초비상, 벌써 2부 강등 그림자...분데스 최하위

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[스포츠조선 김대식 기자]한국 최초 외국 태생 혼혈 국가대표 옌스 카스트로프의 시즌이 어렵게 흘러가고 있다.

보루시아 묀헨글라트바흐는 7일(한국시간) 독일 함부르크의 폴크스파르크슈타디온에서 열린 함부르크와의 2026~2027시즌 독일 분데스리가 9라운드에서 1대3으로 졌다. 이날 패배로 시즌 성적은 1승1무7패(승점 4)가 됐고, 순위는 최하위에 머물렀다. 한 경기를 덜 치른 17위 샬케(승점6)와는 승점 2점 차다.

장기 부상에서 돌아온 지 얼마 되지 않은 카스트로프는 벤치에서 대기했다. 묀헨글라트바흐는 3-4-2-1 포메이션으로 맞섰지만 경기 초반 흐름은 홈팀이 가져갔다. 전반 11분 미로 무하임의 환상적인 중거리포에 선제골을 내줬다.

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묀헨글라트바흐는 쉽게 무너지지는 않았다. 전반 44분 동점골을 만들었다. 함부르크 수비진이 제대로 걷어내지 못한 공을 조셉 스켈리가 왼발로 처리했다. 슈팅이 약했지만 골키퍼가 시야를 확보하지 못해 막아내지 못했다.

승부는 후반 시작과 함께 기울었다. 후반 4분 수비수 이타쿠라 코가 어이없는 파울로 경고 누적 퇴장을 당하며 수적 열세에 빠졌다. 묀헨글라트바흐는 후반 11분 케빈 딕스를 투입해 변화를 줬지만, 후반 14분 샤피크 난자에게 역전골을 허용했다. 이어 후반 25분에는 알베트 그뢴베크가 페널티박스 바깥에서 시도한 대포알 오른발 슈팅으로 추가 실점했다. 수적 우위를 앞세운 함부르크는 이후 주도권을 쥐고 경기를 마무리했다.

스포츠조선DB

프리시즌 어깨 부상으로 시즌 초반 결장했던 카스트로프는 최근 파더보른전에서 복귀전을 치렀고, 이날도 벤치에서 경기를 시작했다. 후반 36분교체 투입됐지만 흐름을 바꾸지 못했다. 2경기 연속 교체 출장이었다. 역습 저지 과정에서 반칙으로 경고를 받기도 했다. 카스트로프의 복귀에도 팀 성적이 반등으로 이어지지 않았다는 점도 아쉬운 대목이다.

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묀헨글라트바흐는 개막 7연패의 늪에 빠졌다가 최근 2경기에서 1승 1무로 살아나는 듯했으나, 다시 패배를 안으며 분위기 반전에 실패했다. 구단은 지난 9월 개막 3연패와 프라이부르크전 0대5 참패 끝에 오이겐 폴란스키 감독을 경질했다. 알렉산더 블레신을 선임했지만 사령탑 교체 효과는 아직 뚜렷하지 않고, 강등권 탈출 희망도 점점 희미해지고 있다. 반등의 계기를 하루빨리 찾지 못한다면 잔류 경쟁은 갈수록 험난해질 전망이다.