[오피셜]'축구의 신' 메시 역사상 최초! 2시즌 연속 득점왕 위엄…MLS컵 연속 우승+3연속 MVP까지 노린다

사진=인터 마이애미

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[스포츠조선 강우진 기자]미국 메이저리그사커(MLS) 인터 마이애미에서 뛰고 있는 '축구의 신' 리오넬 메시가 2시즌 연속 리그 득점왕에 올랐다.

MLS 사무국은 8일(한국시각) '인터 마이애미 CF의 공격수 메시가 2026 MLS 골든부트를 수상했다'며 '메시는 26골을 터뜨리며 2년 연속 리그 득점왕에 올랐다'고 밝혔다.

AFP연합뉴스

메시는 올해 17개의 도움도 기록해 총 43개의 공격포인트를 올렸다. 이는 리그 전체에서 가장 많은 수치다. 아르헨티나의 전설로 불리는 메시는 골든부트 경쟁에서 FC 댈러스의 공격수 페타르 무사(22골)와 내슈빌 SC의 샘 서리지(21골)를 제쳤다.

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메시는 MLS 역사상 최초로 골든부트를 2년 연속 수상한 선수가 됐다. 또한 그는 브래들리 라이트필립스(2014년, 2016년), 크리스 원돌로프스키(2010년, 2012년), 제프 커닝햄(2006년, 2009년), 테일러 트웰먼(2002년, 2005년), 프레키(1997년, 2003년)에 이어 골든부트를 두 차례 수상한 역대 여섯 번째 선수다. 메시는 2025시즌 골든부트를 차지할 당시에는 29골 19도움을 기록했다.

메시는 이제 MLS 3시즌 연속 MVP(최우수선수) 자리를 노린다. 2024·2025시즌 MVP에 선정된 그는 리그 최초로 2시즌 연속 MVP를 차지한 선수다. 2026시즌까지 MVP를 받을 경우 3시즌 연속이라는 대업을 이루게 된다. 메시와 인터 마이애미는 정규시즌을 동부 콘퍼런스 2번 시드로 마쳤으며, 이제 2026 MLS컵 플레이오프에 돌입한다. 인터 마이애미는 지난 시즌 MLS컵 우승 트로피를 들어올린 팀이다. 메시가 2년 연속 MLS컵 우승을 완수하고, MVP에 선정되는 영예를 누릴 수 있을지 주목된다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com