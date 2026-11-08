[오피셜]'국대 10년 선후배 코리안 더비 성사' 손흥민의 LA FC, 플레이오프 MLS컵 8강 정상빈의 세인트루이스와 빅매치 확정..PO 대진 모두 그려졌다

Oct 17, 2026; New York, New York, USA; Los Angeles FC forward Son Heung-Min (7) celebrates during the first half against New York City FC at Citi Field. Mandatory Credit: Mark Smith-Imagn Images

Oct 17, 2026; Saint Paul, Minnesota, USA; St. Louis City SC forward Jeong Sang-bin (77) looks on during the first half against the Minnesota United FC at Allianz Field. Mandatory Credit: Matt Krohn-Imagn Images

플레이오프 MLS컵 대진표 확정 캡처=MLS 홈페이지

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[스포츠조선 노주환 기자]한국 축구대대표팀 주장 손흥민(34·LA FC)이 플레이오프 MLS컵 서부 콘퍼런스 8강에서 대표팀 후배 정상빈(24)의 세인트루이스와 맞대결이 성사됐다. 손흥민의 LA FC는 정규리그를 6위로 마쳤고, 세인트루이스는 LA FC 보다 3계단 앞선 리그 3위다.

LA FC은 8일(한국시각) 미국 시애틀 루멘 필드에서 벌어진 시애틀과의 2026시즌 MLS(메이저리그사커) 서부 콘퍼런스 34라운드 원정 경기서 1대2로 졌다. LA FC는 리그 34경기에서 승점 47점으로 서부 6위로 정규리를 마쳤다. 시애틀도 승점 46점으로 리그 8위로 플레이오프 와일드카드에 출전 자격을 얻었다. 시애틀은 레알 솔트레이크와 와일드카드 단판 승부를 갖게 됐다. 와일드카드 승자가 정규리그 1위 밴쿠버와 플레이오프 8강 대결을 펼치게 된다.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - NOVEMBER 01: Son Heung-Min #7 of Los Angeles FC controls the ball against Minnesota United FC during the second half at BMO Stadium on November 01, 2026 in Los Angeles, California. Griffin C. Hooper/Getty Images/AFP (Photo by Griffin C. Hooper / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

올해 MLS 정규리그는 34라운드를 끝으로 모두 종료됐다. 1위는 압도적인승점 64점의 밴쿠버다. 2위는 댈러스(승점 58)였고, 그 다음은 세인트루이스(승점 54), 새너제이(승점 52), 휴스턴(승점 51), LA FC, 포틀랜드 순이었다. 정규리그 7위까지는 플레이오프 8강에 직행했다.

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서부 8강 대진은 밴쿠버-와일드카드 승자, 댈러스-포틀랜드, 세인트루이스-LA FC, 새너제이-휴스턴로 확정됐다. 와일드카드 결정전은 A매치 브레이크 이후인 오는 20일 열린다. 8강전은 오는 21일부터 12월 3일 사이에 벌어진다.

동부 콘퍼런스에선 내슈빌이 승점 77점, 압도적인 성적으로 1위를 확정했다. 2위는 리오넬 메시가 이끈 인터 마이애미(승점 60)였다. 3위는 뉴 잉글랜드(승점 58)였고, 그 다음은 시카고(승점 55), 샬럿(승점 54), 필라델피아(승점 50), 콜럼버스(승점 47)였다. 7위까지 플레이오프 동부 8강에 직행했다. 와일드카드 결정전에선 앙투안 그리즈만이 이끈 8위 올랜도와 9위 신시내티가 격돌하게 됐다.

HARRISON, NEW JERSEY - SEPTEMBER 30: Jeong Sang-bin #77 of St. Louis City SC looks on after the MLS match against Red Bull New York at Sports Illustrated Stadium on September 30, 2026 in Harrison, New Jersey. Dustin Satloff/Getty Images/AFP (Photo by Dustin Satloff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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동부 8강 대진은 내슈빌-와일드카드 결정전 승자, 인터 마이애미-콜럼버스, 뉴 잉글랜드-필라델피아, 시카고-샬럿으로 결정됐다.

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이번 정규리그 득점왕에는 26골을 터트린 메시가 차지했다. 득점 부문 2위는 22골의 피타르 무사(댈러스)였다. 도움왕은 펩 비엘(샬럿)로 18도움을 기록했다.

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손흥민은 이번 정규리그를 7골-15도움으로 마감했다. 도움왕 경쟁을 시즌 막판까지 펼쳤지만 뒷심이 조금 부독했다. 7골은 지난 시즌의 9골에 비해 조금 떨어졌다. 손흥민은 2025년 여름, 토트넘에서 LA FC로 이적해 곧바로 반시즌 만에 돌풍을 일으켰다.

정상빈은 세인트루이스 2년차로 이번 시즌 25경기에 출전, 3골-5도움을 기록했다. 그는 2023년 미네소타 유니폼을 입으면서 MLS에 진출했다. 올해는 이미 미국 무대 4년차다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com