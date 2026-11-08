'대충격' 한국 차세대 스타 망치는 일본 국대 주장 실화인가, 인기 미녀 배우와 깜짝 결혼 발표→분데스 최악의 선수 '287명 중 287위'

사진=라이브도어

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[스포츠조선 김대식 기자]이타쿠라 코가 한국 국가대표 옌스 카스트로프의 소속팀 보루시아 묀헨글라트바흐를 망치고 있다.

묀헨글라트바흐는 7일(한국시간) 독일 함부르크의 폴크스파르크슈타디온에서 열린 함부르크와의 2026~2027시즌 독일 분데스리가 9라운드에서 1대3으로 졌다. 이날 패배로 시즌 성적은 1승1무7패(승점 4)가 됐고, 순위는 최하위에 머물렀다. 한 경기를 덜 치른 17위 샬케(승점6)와는 승점 2점 차다.

전반 11분 미로 무하임의 환상적인 중거리포에 선제골을 내줬다. 이때까지만 해도 묀헨글라트바흐는 쉽게 무너지지는 않았다. 전반 44분 동점골을 만들었다. 함부르크 수비진이 제대로 걷어내지 못한 공을 조셉 스켈리가 왼발로 처리했다. 슈팅이 약했지만 골키퍼가 시야를 확보하지

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못해 막아내지 못했다.

승부는 후반 시작과 함께 기울었다. 후반 4분 수비수 이타쿠라가 어이없는 파울로 경고 누적 퇴장을 당하며 수적 열세에 빠졌다. 사실 불필요한 경고였다. 함부르크가 수비에서 공격으로 전환하는 과정에서 쓸데없이 상대를 잡았다. 역습 과정을 저지했기 때문에 당연히 경고. 묀헨글라트바흐 동료들도 아무도 심판에게 항의하지 않는 명백한 반칙이었고, 바보 같은 플레이었다.

수적 열세에 빠진 묀헨글라트바흐는 수비에서 구멍이 발생하자 그 공백을 채우지 못하고 연속 실점을 내주며 무너졌다.

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묀헨글라트바흐는 이번 여름 이적시장에서 이타쿠라를 아약스에서 데려왔다. 이타쿠라가 묀헨글라트바흐에서 좋은 활약을 보여준 적이 있기에 다시 활약해줄 것이라는 기대감이 컸다.

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하지만 축구 통계 매체 풋몹 기준 이타쿠라는 이번 시즌 최악의 선수다. 6경기에서 평점이 5.2점에 불과하다. 이번 시즌 분데스리가에서 경기를 뛰어 평점이 책정된 287명의 선수 중에서 287등이다. 이타쿠라보다 한 단계 높은 286위 빈 딕스가 5.85점이라는 걸 감안할 때 이타쿠라의 경기력이 얼마나 안 좋은지 알 수 있다. 분데스리가 수준이 맞는지 의심이 될 정도로 부진하다.

이타쿠라가 수비진의 중심을 잡아줄 것이라고 예상했지만 너무 부진하면서 팀은 완전히 무너지고 있다. 9경기에서 25실점을 내줬다. 분데스리가 최다 실점이다. 이타쿠라 중심의 수비진을 계속 이어간다면 묀헨글라트바흐는 강등권 경쟁을 벗어나지 못할 것이다.

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이타쿠라는 지난 2026년 북중미 월드컵에서 일본 국가대표팀 주장을 맡았다. 지난 9월 인기 배우 카와구치 하루나와 결혼을 발표해 일본에서 화제가 된 적이 있다.