'승격 매직넘버 1' 수원 삼성, 한 걸음 남았다...두비츠카스-루이스 선발 출격, 용인전 선발 명단 발표[현장라인업]

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[수원=스포츠조선 이현석 기자]한 걸음이 남았다. 승격 결정의 '9부 능선'에서 수원 삼성이 용인FC를 상대한다.

수원은 8일 수원월드컵경기장에서 열리는 용인FC와의 '하나은행 K리그2 2026' 32라운드를 앞두고 있다.

수원(승점 63)의 승격 '매직 넘버'는 1, 경기 결과에 따라 K리그1 승격을 확정할 수 있다. 수원이 용인과 무승부 이상을 거둔다면, 최소 2위를 확보한다.

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2023시즌 K리그1 최하위로 창단 첫 강등을 경험한 수원은 2024시즌, 2025시즌 모두 승격이 좌절됐다. 2026시즌은 달랐다. 'K리그의 무리뉴' 이정효 감독 선임 이후 탄탄한 전력을 구축하며 시즌 초반부터 기대감을 높였다. 선두를 차지하고 더 가파르게 올라섰다. 최근 13경기 9승4무로 패배가 없다. 직전 7경기에서는 18득점-6실점, 완벽한 공수 밸런스를 유지 중이다. 압도적 질주 끝에 우승선을 코앞에 뒀다. 최근 2연승의 용인이 수원을 저지할지는 미지수다. 용인은 직전 서울 이랜드와의 맞대결에서 4대2 대승을 거둔 점이 기대 요소다.

수원은 4-4-2 포메이션으로 나선다. 최전방에 두비츠카스와 루이스, 중원은 강성진, 김성주, 김민우, 르본이 자리한다. 수비진은 이건희, 모경빈, 한현서, 이상민이 구축한다. 골문은 김준홍이 지킨다.

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용인은 4-2-3-1 포메이션으로 맞선다. 최전방에 가브리엘, 2선은 진태호, 조재훈, 유동규가 받친다. 3선은 김한서, 최영준이 지킨다. 수비진은 이재형, 이진섭, 곽윤호, 김현준이 구성한다. 골키퍼 장갑은 노희동이 낀다.

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수원=이현석기자 digh1229@sportschosun.com