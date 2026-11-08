'대한민국 금메달 일등공신' 한국 16호 프리미어리거 무산 대위기...엄지성 어쩌나, 45분 충격 교체, 팀 6위 추락

엄지성 맹활약 속 한국 축구 금메달 (도요타[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 3일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 대한민국과 일본의 결승. 승리 후 금메달을 획득한 한국 선수들이 기념촬영을 하던 중 대회 득점왕과 도움왕을 차지한 엄지성이 기뻐하고 있다. 2026.10.4 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김대식 기자]아시안게임 금메달의 주역 엄지성의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 승격 도전 가능성이 점점 멀어지는 것일까. 시즌 초반 승격을 바라볼 만큼 좋았던 흐름은 점점 희미해지는 모습이다.

스완지 시티는 8일(한국시각) 영국 버밍엄의 세인트 앤드루스 @ 나이트헤드 파크에서 열린 버잉엄 시티와의 2026~2027시즌 잉글랜드 챔피언십(2부 리그) 15라운드에서 1대2로 패배했다. 이날 패배로 8승 2무 5패(승점 26)가 된 스완지는 6위에 머물렀다. 승점 29로 선두에 오른 버밍엄과는 3점 차다.

악재는 전반에 터졌다. 미드필더 마르코 스타메니치가 전반 26분 퇴장당하며 수적 열세에 놓였고, 스완지는 끝내 이를 극복하지 못했다. 3분 뒤 제이 스탠스필드에 선제 실점을 내줬다.

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엄지성은 왼쪽 측면 공격수로 선발 출전했지만 하지만 전반 45분만 소화한 뒤 후반 시작과 함께 조슈아 키와 교체됐다. 스타메니치의 퇴장으로 인해 수비적으로 변화가 필요했던 스완지는 엄지성을 교체했다. 엄지성은 공격포인트를 추가하지 못했다. 슈팅 1회, 기회 창출 1회로 큰 활약을 선보이지 못하고 말았다.

AP연합뉴스

엄지성을 뺄 정도로 수비적으로 임한 스완지는 후반 20분 상대 자책골로 균형을 맞췄지만 후반 3분 코너킥에서 스탠스필드에 또 실점을 허용해 패배하고 말았다. 스완지는 최근 5경기에서 네번의 패배를 당하면서 선두권에서 멀어졌다.

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엄지성도 아쉬울 수밖에 없다. 엄지성은 올 시즌 초반 가장 빛난 한국 선수 중 한 명이다. 2026년 아이치-나고야 아시안게임에 와일드카드로 합류해 일본과의 결승전에서 결승골을 터뜨리며 금메달 주역이 됐다. 금메달 이후에 벌어진 아시안게임 대표팀의 여러 논란 이후에도 호평을 받은 몇 안되는 선수다.

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금메달 목에 건 엄지성 (도요타[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 3일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 시상식에서 금메달을 획득한 엄지성이 인사를 하고 있다. 2026.10.4 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

스완지에서도 시즌 초반 기세도 대단했다. 지난 더비 카운티와 왓포드전에서 엄지성이 1골 1도움을 올린 가운데 모두 승리하며 개막 4경기 3승 1무로 리그 1위에 올랐다. 그러나 이후 11경기에서 5승 1무 5패에 그치며 순위가 6위까지 내려앉았다. 이 기간 패배만 5번이다. 엄지성도 금메달을 목에 건 뒤에 주전 경쟁 난이도가 상승한 모습이다.

한편 엄지성은 오는 11월 중동 원정 평가전에 나설 한국 대표팀 명단에 이름을 올렸다.