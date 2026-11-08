"들러리가 되고 싶지 않다" 수원 승격 제물 원치 않는 최윤겸 감독..."큰 경험치 될 것"[현장인터뷰]

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[수원=스포츠조선 이현석 기자]용인FC도 승격의 제물로 기억되는 것은 피하고 싶다.

용인은 8일 수원월드컵경기장에서 열리는 수원삼성와의 '하나은행 K리그2 2026' 32라운드를 앞두고 있다.

수원(승점 63)의 승격 '매직 넘버'는 1, 경기 결과에 따라 K리그1 승격을 확정할 수 있다. 수원이 용인과 무승부 이상을 거둔다면, 최소 2위를 확보한다. 최근 2연승의 용인은 수원을 저지해야 승격의 제물로 남는 것을 피할 수 있다. 용인은 직전 서울 이랜드와의 맞대결에서 4대2 대승을 거둔 점이 기대 요소다.

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경기 전 취재진과 만난 최윤겸 감독은 "들러리가 되고 싶지는 않다. 이랜드전에서도 전술적으로 잘 대응했다. 수원전을 잘 대응한다면 좋은 경기가 될 것이라고 본다"고 했다. 수원의 명단에 대해서는 :"경험치보다는 공격에 무게를 둔 것 같다. 이랜드전처럼 다양하게 패싱 워크를 보여주는 부분 등은 부족할 것이다. 이를 공략하겠다. 측면의 르본, 강성진과 투톱에게 공을 자유롭게 투입라지 못하게 하는 것이 관건이다"고 했다.

용인에는 남은 일정의 성적도 차기 시즌을 위해 중요할 수밖에 없다. 최 감독은 "시즌 초반과 현재는 상황이 다르다. 미래를 준비하지 않을 수는 없다. 젊은 선수들이 큰 경기로 성장하고 발전하는 기회가 됐으면 한다"고 했다. 이어 "개인적으로는 냉정하게 살패라고 본다. 우리가 원하는 위치, 경기 내용을 보여주지 못했다. 불만족스럽다. 그런 부분을 만화하기 위해서 노력해야 한다. 팬들의 응원에 부응하는 경기력을 보여드려야 한다. 오늘 이 경기를 승리하기 위해 최선을 다하겠다"

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이날 경기는 수많은 수원 팬들이 승격을 기대하며 경기장을 찾아왔다. 용인 선수단에게는 부담으로 작용할 수 있는 요소다. 최 감독은 "그런 부분도 인지시켰다. 이런 경기가 자산이 될 수 있다. 팀을 알리고 개인적으로도 알릴 수 있는 계기가 될 수 있다. 큰 경험치가 될 것이라 본다:"고 했다.

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앞서 용인은 올 시즌 첫 수원전에서 패배에도 불구하고 준수한 경기력을 보였다. 최 감독은 이날 경기에서는 상황이 많이 달라졌지만, 자신감을 잃지 않길 바랐다. 그는 "1로빈에서는 우리와 수원 모두 준비가 덜 됐다. 상황이 판이하게 다르다. 지금은 홈도 아닌 많은 관중이 온 원정이다. 이런 것을 고려해야 한다. 첫 맞대결에 큰 의미를 두지 않고 선수들에게 자신감 있게 대응하라고 했다"고 했다.

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수원=이현석기자 digh1229@sportschosun.com