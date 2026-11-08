"아직 이룬 것이 없다" 선수단 강하게 잡은 이정효 감독, 승격 코앞에서도 '부동심'..."팬들 기대치 맞추고 넘어설 것"[현장인터뷰]

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[수원=스포츠조선 이현석 기자]한 걸음이 남았다. 승격 결정의 '9부 능선'에서 수원 삼성이 용인FC를 상대한다.

수원은 8일 수원월드컵경기장에서 열리는 용인FC와의 '하나은행 K리그2 2026' 32라운드를 앞두고 있다. 수원(승점 63)의 승격 '매직 넘버'는 1, 경기 결과에 따라 K리그1 승격을 확정할 수 있다. 수원이 용인과 무승부 이상을 거둔다면, 최소 2위를 확보한다.

2023시즌 K리그1 최하위로 창단 첫 강등을 경험한 수원은 2024시즌, 2025시즌 모두 승격이 좌절됐다. 2026시즌은 달랐다. 'K리그의 무리뉴' 이정효 감독 선임 이후 탄탄한 전력을 구축하며 시즌 초반부터 기대감을 높였다. 선두를 차지하고 더 가파르게 올라섰다. 최근 13경기 9승4무로 패배가 없다. 직전 7경기에서는 18득점-6실점, 완벽한 공수 밸런스를 유지 중이다.

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이정효 감독은 경기 전 취재진과 만나, 선수단에게 아직 아무것도 이룬 것이 없음을 강조했다고 밝혔다. 그는 "선수들하고 이야기했다. 어직 손에 쥔 것은 없다고 했다. 홍정호, 고승범이 우승을 해봐서 아직 이룬 것이 없다는 점을 명확히 해줬다. 이 상황에서 더 화이팅있게 잡으려고 할 것이다. 경험해보지 않은 선수들은 다 이루지 않고 느슨해질 수 있다고 했다. 손에 쥔 것이 없다는 것을 확실하게 얘기했기에 오늘 거칠게 나가지 않을까 싶다"고 했다. 전술보다도 멘털을 잡은 이 감독이다. 그는 "멘탈적인 부분을 강하게 잡았다. 용인에는 경험있는 선수들이 많다. 힘으로 우릴 찍을 수 있다. 우리가 먼저 강하게 가자고 어린 선수들에게 말했다"고 했다.

이 감독은 앞서 대구전에서는 경고 누적으로 관중석에서 경기를 지켜봤다. 그는 "자연재해는 대비는 할 수 있지만, 막을 수 없다고 봤다. 위에서 보니까 더 많아 부족함이 보였다. 나한테도 팀에게도 뭘 더해야 하는지를 본 시간이었다"고 했다.

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이날 경기 용인을 상대하는 수원 전술의 핵심은 김성주다. 이 감독은 "김성주에게 맞췄다. 오랜만에 나선 경기, 팬들이 많이 왔는데 위축될까봐 전술적인 부분을 김성주에게 맞췄다. 잘해줬으면 한다. 전반을 잘 버텨줬으면 한다"고 했다.

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이미 승격 유경험자인 이 감독, 다만 광주 시절과 올 시즌 수원은 그가 느끼기에도 상황이 많이 달랐다. 그는 "그때는 이정효라는 감독을 다들 잘 몰랐기에 다들 이겨보려고 했다. 밑에 있는 사람이라고 보면 우습게 봤다. 그때가 좋았던 것 같다. 이제는 더 잘 준비하고 오는 것 같다. 무시받지 않기에 더 잘 준비해야 하겠다고 생각했다. 남 잘 되는 걸 못 보기에, 더 잘 되기위해 준비 중이다"고 했다.

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이 감독은 승격을 기대하며 경기장을 찾아온 수원 팬들에게도 메시지를 남겼다. 만족할 수 없는 팬들의 마음을 알고, 이를 넘어서기 위한 노력을 예고했다. 그는 "팬분들 마음은 승격, 우승이 우선일 것이다. 오늘 승격을 확정하면, 다음 경기에서는 우승을 바랄 것이다. 항상 우승이 우선일 것이다. 기대치에 맞추고, 또 넘어서려고 한다. 만족은 없을 것이다. 수원은 그런 팀이라고 생각한다. 기대치가 높아지기에 나도 선수들과 노력하면 된다고 생각한다"고 했다.

수원=이현석기자 digh1229@sportschosun.com