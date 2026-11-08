[현장인터뷰]김기동 감독 "클리말라→로스→손정범 부상" vs 김현석 감독 "야고 득점왕을 만드는 데 신경"

사진제공=한국프로축구연맹

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[상암=스포츠조선 김가을 기자]K리그1 득점왕 경쟁에 크나큰 변수가 발생했다. 클리말라(FC서울)가 부상으로 이탈했다.

FC서울은 8일 서울월드컵경기장에서 울산 HD와 '하나은행 K리그1 2026' 홈경기를 치른다.

결전을 앞둔 김기동 서울 감독은 "손정범은 열이 난다. 살짝 장염이 있다. 클리말라, 로스 모두 없다. 크고 작은 문제가 있다. 클리말라는 득점왕 경쟁이 걸려있는데도 쉬고 싶다고 얘기할 정도다. 문제가 더 커지기 전에 한 경기 쉬는 게 낫다. 다음 경기부터는 나올 수 있는 상황이 될 것"이라고 말했다.

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클리말라는 야고(울산)와 치열한 득점왕 경쟁 중이다. 올 시즌 나란히 16골을 꽂아 넣었다. 하지만 클리말라는 이날 경기를 쉬어가게 돼 득점왕 경쟁에 빨간불이 켜졌다. 김 감독은 "야고는 무조건 막아야죠. 클리말라를 위해서 우리 선수들이 막아주겠죠. 야잔하고 (최)준이하고, (이)상민이하고 돌아가면서 열심히 막아주겠죠"라며 믿음을 드러냈다.

서울은 4-4-2 포메이션을 활용한다. 문선민과 후이즈가 공격을 이끈다. 안데르손, 바베츠, 황도윤 정승원이 중원을 조율한다. 수비는 김진수, 야잔, 이상민 최준이 담당한다. 골문은 구성윤이 지킨다.

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이에 맞서는 김현석 울산 감독은 "클리말라가 나오지 않는지 몰랐다. 클리말라가 나오면 우리는 트로야크 전담으로 붙여서 할 생각이었다"며 "선수들에게 '실점하지 말아야 한다. 절대 클리말라에게 골 먹어선 안 된다'고 했다. 우리는 야고가 있다. 풀경기를 해도 잘하지만, 우리가 연승할 때 보면 야고가 후반에 들어가서 게임 체인저 역할을 잘해줬다. 컨디션도 좋았다. 그래서 그걸 소환해서 준비했다. 야고 득점왕을 만드는 데 신경을 쓰고 있다"고 말했다.

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울산은 3-4-3 전술을 활용한다. 이동경을 중심으로 에릭과 이진현이 공격에 앞장선다. 조현택, 톰스, 박용우 윤종규가 허리를 구성한다. 스리백에는 김영권 정승현, 트로야크가 위치한다. 골키퍼 장갑은 조현우가 착용한다.

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김 감독은 "파이널에서 전승을 했으면 좋겠다. 그게 울산 HD 자존심에 상처를 덜 내는 부분이다. 하지만 상대도 최선을 다할 것이다. 최소 3승은 했으면 좋겠다. 그렇게 해야 개인 타이틀에도 다가갈 수 있다. 야고도 그렇지만 이동경도 그렇다. 이동경은 2년 연속 '10(골)-10(도움)'을 했다. (파이널에서) 최소 3승은 해야 무조건 할 수 있지 않나 생각한다"고 다짐했다.

상암=김가을 기자 epi17@sportschosun.com