[오피셜]마침내 공식발표, '前 EPL 득점왕' 손흥민과 무려 19골 격차...'역대 10번째 수상' 메시, MLS 골든 부트 확정

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[스포츠조선 이현석 기자]리오넬 메시가 다시 한번 미국 메이저리그사커(MLS)에서 득점왕을 수상했다.

MLS 사무국은 8일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 '메시가 2026시즌 MLS 골든 부트를 수상했다'고 공식 발표했다.

MLS 사무국은 '메시는 올 시즌 26골을 넣으며 2시즌 연속 리그 득점왕에 올랐다. 메시는 또한 17개의 도움을 기록하며 리그 최고 기록인 43개의 공격포인트를 기록했다. 그는 페타르 무사, 샘 서리지를 제치고 수상에 성공했다'고 전했다.

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이어 '메시는 MLS 역사상 최초로 2년 연속 득점왕을 차지한 선수다. 그는 브래들리 라이트-필립스, 크리스 윈돌로스키, 제프 커닝햄, 테일러 트웰먼, 프레키에 이어 득점왕을 두 번 수상한 6번째 선수다. 득점왕을 거머쥔 메시는 랜던 도노반 MLS MVP를 세 번 수상하는 최초의 선수가 될 가능성이 크다'고 덧붙였다.

올 시즌도 메시는 대단한 여정을 선보였다. 2026년 북중미월드컵까지 참가하는 고된 일정 속에서 26골-17도움, 메시의 활약과 함께 마이애미는 동부 콘퍼런스 2위로 정규 시즌을 마쳤다. 두 시즌 연속 MLS컵 플레이오프 우승을 노린다.

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이미 미국에 사커붐을 일으킨 장본인이다. 메시의 경기마다 그를 보기 위해 경기장을 찾는 팬들도 이어졌다. 2024년 MLS MVP를 수상했고, 2025시즌은 MLS 득점왕과 도움왕 동시 석권했다. 2026시즌도 크게 다르지 않았다. 득점과 도움 모두 리그 1위였다. 세계적인 클래스의 기량을 여전히 미국 무대에서 과시하고 있다.

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한편 메시와 마찬가지로 고군분투했던 손흥민은 2026시즌 정규리그를 다소 아쉽게 마쳤다. LAFC은 8일 미국 시애틀 루멘 필드에서 벌어진 시애틀과의 2026시즌 MLS(메이저리그사커) 서부 콘퍼런스 34라운드 원정 경기서 1대2로 졌다. LA FC는 리그 34경기에서 승점 47점으로 서부 6위로 정규리그를 마쳤다.

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정규리그 기록도 7골-15도움으로 마감했다. 당초 손흥민은 시즌을 앞두고는 메시와 함께 득점왕 후보로 꼽히기도 했다. 하지만 올 시즌 리그에서 좀처럼 득점포를 자주 가동하지 못하며 두 자릿수 득점에도 실패했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com