[단독]대한축구협회 회장 선거 제동, FIFA-AFC 공동 명의 공문 단독 입수…2만명 전자투표 '비밀 원칙' 우려→간선제 기본 원칙 재천명

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[스포츠조선 김성원 기자]정몽규 회장의 사퇴로 공석인 대한축구협회(KFA) 회장 선거가 무기한 연기됐다.

국제축구연맹(FIFA)과 아시아축구연맹(AFC)이 KFA 회장 선거에 제동을 걸었다. KFA는 9일 차기 회장 선거를 위해 임시 대의원 총회와 이사회를 개최할 예정이었다. 하지만 취소하기로 전격 결정했다.

KFA는 7일 FIFA와 AFC로부터 KFA의 정관 및 회장 선거 규정 개정안, 선거제도 개편 등에 관한 의견을 전달 받았고, 총회와 이사회를 취소했다.

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스포츠조선은 8일 FIFA와 AFC가 보낸 공문을 단독 입수했다. Situation of the Korea Football Association(대한축구협회의 상황)'을 표제로 7일 발송한 공문이다. 엘칸 마마도프 FIFA 회원협회 국장과 바히드 카르다니 AFC 부사무총장의 직인이 찍혔다.

공문에 따르면 FIFA와 AFC는 K-축구혁신위원회의 각종 회의록, 대한체육회(KSOC)의 관련 규정, KFA 정관 초안, KFA 회장 선거 규정 초안을 포함하여 KFA가 제공한 문서에 대한 검토를 완료했다고 전했다.

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KFA는 정부 주도로 출범한 K-축구혁신위원회의 권고대로 선거인단을 2만명으로 대폭 확대해 12월 18일 회장 선거를 치를 계획이었다. 그러나 KFA의 새로운 선거제도는 제15조를 포함해 FIFA와 AFC 정관에 부합하지 못한다고 명시했다. 그리고 KFA는 FIFA의 정관을 준수해야할 의무가 있다고 못박았다.

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FIFA는 'K-축구혁신위원회의 권고사항과 KFA의 거버넌스 체계에 대한 대중의 신뢰를 강화해야 할 필요성을 모두 고려할 때, 다음과 같은 핵심 요소들이 포함되어야 한다'고 했다. 핵심 요소는 대표성 강화, 선거 구조 개선, KFA 사법 기관 독립성 강화, 위원회 신설, 이해충돌 방지 및 투명성 등이 등이다.

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그리고 'KFA 회장 선거를 위한 2만명 이상의 선거인단(대규모 전자투표 도입 포함) 제안과 관련, 우리는 이러한 제안이 투표의 비밀이라는 기본 원칙을 포함하여 거버넌스 및 선거 공정성 측면에서 상당한 우려를 불러일으킨다는 점을 강조하고자 한다'고 적시했다.

FIFA는 이어 '우리는 "입법 기관은 대의 민주주의의 원칙에 따라 구성돼야 한다"고 규정한 FIFA 정관 제15조 (j)항의 주의를 환기한다. 이 원칙에 따라, FIFA와 AFC는 매우 많은 수의 개별 유권자가 직접 참여하는 시스템보다는 축구 이해관계자들의 정당하게 선출된 대표들로 구성된 총회를 일반적으로 선호한다. 이러한 대표 모델은 균형 있는 이해관계자 대표성, 효과적인 의사결정, 제도적 안정성, 책무성 및 모범 거버넌스에 더욱 도움이 된다. 이는 국제 축구계 전반에 걸쳐 전통적으로 적용되는 거버넌스 구조를 반영한다'고 강조했다. 간선제가 기본 원칙이라는 의미다.

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FIFA는 또 'KFA가 다가오는 선거를 위한 현재의 일정을 재고하고, 향후 선거 절차가 진행되기 전 제안된 정관 및 규정 개정안이 적절히 채택되고 이행되도록 보장할 것을 정중히 권장한다'며 '이러한 접근 방식이 합의된 개혁을 온전히 반영하는 거버넌스 체계 하에서 선거가 치러지도록 보장하는 동시에, 선거 절차의 공정성, 정당성 및 신뢰성을 가장 잘 보호할 것'이라고 덧붙였다.

FIFA는 마지막으로 KFA가 권고를 무시하고 일방적으로 진행할 경우 의사결정 기구에 회부를 검토하고, 가능한 결정을 내릴 수 있는지를 평가하겠다고 경고하면서 회장 선거 규정 개정과 관련한 모든 조치를 계속해서 보고해 줄 것을 주문했다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com