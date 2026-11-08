심판 무능 방관하는 막장 AFC...'무능 희생양' 강원도 놀란 기각 사유

로이터연합뉴스

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'배 째라'식 운영을 보여주는 아시아축구연맹(AFC)이다.

지난 8월 강원FC는 감바 오사카(일본)와의 2026~2027시즌 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 플레이오프에서 심판 '무능'의 희생양이 됐다. 연장전 전반, 강원은 2장의 교체를 준비했다. ACLE 대회 규정에 따르면 각 팀은 정규 시간 90분 동안 교체를 3번 진행할 수 있으며 5명까지 가능하다. 연장전에선 교체 횟수 1회와 인원 1명이 추가된다. 정규 시간에 3명만 교체한 강원은 연장전 진행으로 추가된 교체 기회에 3명까지 투입 가능했다.

그러나 요르단 출신 대기심은 1번의 기회에 1명만 교체 투입할 수 있다며 교체를 불허했다. 현장에서 경기 운영을 맡은 한국프로축구연맹 관계자가 나서 규정을 언급하자 대기심은 갑자기 카타르 출신 주심과 소통하기 시작했다. 주심조차 교체 규정에 대해서 제대로 몰랐다. 주심과 대기심은 심판평가관과 경기감독관에게 상황 정리를 요청했지만, 이들은 책임을 회피했다. 결국 강원은 원하는 교체를 진행하지 못했다. 강원은 교체해 주려고 했던 강준혁 방면에서 통한의 실점이 나와 0대1로 패해 ACL2로 향하게 됐다.

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한국프로축구연맹

강원은 곧장 AFC에 항의 서한을 발송했다. AFC는 이를 기각했고, 강원은 기각 사유서를 요청했다. 강원은 답이 없는 AFC를 계속 재촉했지만 묵묵부답이었다. ACLE 플레이오프가 끝난 지 약 3개월이 지난 5일 강원과 쿠칭 시티(말레이시아)와의 ACL2 경기를 앞두고서야 AFC의 답변을 받았다.

황당했다. 심판 판정이 최종 결정 사안이며, 선수 착오와 같은 명백한 오류가 아니기 때문에 이는 검토 대상에 해당하지 않는다는 게 항의가 기각된 이유였다. 강원은 AFC 답변에 분노했지만, 항소조차 어렵다. AFC는 항소하고 싶다면 심판진이 강원에 악의를 가지고 판정했다는 증거를 찾으라고 구단에 요구했다.

말문이 막히는 처사다. 심판이 무능한 행동을 해 경기에 치명적인 영향을 미쳤는데도 불구하고, 판정을 문제 삼지 말라는 이야기다. 심판이 악의를 가지고 행동했다고 해도, 구단에서 이를 증명할 방법도 없다.

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강원을 더 화나게 한 건 AFC의 심판 배정이었다. 강원을 분노하게 한 요르단 출신 대기심은 강원과 쿠칭 경기에서도 대기심을 맡았다. 규정조차 모르는 심판이 징계조차 받지 않은 셈이다.

한편 강원은 8일 강릉하이원아레나에서 열린 전북 현대와의 경기에서 3대2로 승리해 3위 경쟁을 이어갔다.

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김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com