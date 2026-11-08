"KFA 회장 선거가 인기투표냐" '국제법' 우려 무시한 '우물 안 일방통행'…FIFA, 총회 앞두고 급제동→의사결정 기구 회부 최후 경고

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[스포츠조선 김성원 기자]정몽규 회장의 사퇴로 공석인 대한축구협회(KFA) 회장 선거가 결국 탈이 났다. 연내 선거가 무산됐다.<스포츠조선 11월 8일 단독보도>

국제축구연맹(FIFA)은 축구의 정치 개입을 극도로 경계한다. 그러나 K-축구혁신위원회가 정부 주도로 출범했다. FIFA는 첫 단계부터 예의주시했고, 이미 '경고'도 했다. 하지만 '보이지 않는 손'을 믿고 활개치는 한 유튜버는 'FIFA 타령'이라며 우려를 평가절하했고, 주무 부서인 문화체육관광부도 그 말을 믿는 듯했다. 공동위원장인 박지성도 '만능키'로 착각한 듯했다.

그러나 축구는 '국제법'이 우선이다. 만에 하나 FIFA로부터 징계를 받을 경우 한국 축구는 대재앙이다. 국내외 축구가 그야말로 '올스톱'된다. 대표팀은 물론 해외파, 국내 프로축구, 학원 축구의 등록은 물론 이적도 불가능하다. 비공인 '동네 축구'만 할 수 있다.

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결국 FIFA가 서둘러 칼을 꺼냈다. '축구협회장 선거가 인기투표냐'라는 FIFA의 부정적인 기류는 현실이었다. FIFA와 아시아축구연맹(AFC)이 KFA 회장 선거에 제동을 걸었다. KFA는 9일 차기 회장 선거 제도 개편을 위한 임시 대의원 총회와 이사회를 개최할 예정이었다. 하지만 취소하기로 전격 결정했다.

질의 답하는 이용수 대한축구협회 회장 직무대행 (서울=연합뉴스) 이동해 기자 = 이용수 대한축구협회 회장 직무대행이 21일 국회 문화체육관광위원회에서 열린 대한체육회 등에 대한 국정감사에 일반증인으로 출석해 문체위원 질의에 답하고 있다. 2026.10.21

KFA는 7일 FIFA와 AFC로부터 정관 및 회장 선거 규정 개정안, 선거제도 개편 등에 관한 의견을 전달받았고, 총회와 이사회를 취소했다. KFA는 K-축구혁신위의 권고대로 선거인단을 2만명으로 대폭 확대해 12월 18일 회장 선거를 치를 계획이었다.

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스포츠조선은 FIFA와 AFC가 보낸 공문을 단독 입수했다. 'Situation of the Korea Football Association(대한축구협회의 상황)'을 표제로 발송한 공문이다. 엘칸 마마도프 FIFA 회원협회 국장과 바히드 카르다니 AFC 부사무총장의 직인이 찍혔다. 공문에 따르면 FIFA와 AFC는 K-축구혁신위의 각종 회의록, 대한체육회(KSOC)의 관련 규정, KFA 정관 초안, KFA 회장 선거 규정 초안을 포함하여 KFA가 제공한 문서에 대한 검토를 완료했다고 전했다.

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그러나 KFA의 새로운 선거제도는 제15조(대의 민주주의의 원칙에 따라 구성)를 포함해 FIFA와 AFC 정관에 부합하지 못한다고 명시했다. KFA는 FIFA의 정관을 준수해야 할 의무가 있다고 못 박았다. FIFA는 'KFA 회장 선거를 위한 2만명 이상의 선거인단(대규모 전자투표 도입 포함) 제안과 관련, 우리는 이러한 제안이 투표의 비밀이라는 기본 원칙을 포함하여 거버넌스 및 선거 공정성 측면에서 상당한 우려를 불러일으킨다는 점을 강조하고자 한다'고 적시했다.

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그리고 '많은 수의 개별 유권자가 직접 참여하는 시스템보다는 축구 이해관계자들 가운데 정당하게 선출된 대표들로 구성된 총회를 일반적으로 선호한다. 이러한 대표 모델은 균형 있는 이해관계자 대표성, 효과적인 의사결정, 제도적 안정성, 책무성 및 모범 거버넌스에 더욱 도움이 된다. 이는 국가 및 국제 수준 모두에서 축구계 전반에 걸쳐 전통적으로 적용되는 거버넌스 구조를 반영한다'고 강조했다. 간선제가 기본 원칙이라는 점을 상기시킨 것이다.

FIFA는 마지막으로 KFA가 권고를 무시하고 일방적으로 진행할 경우 의사결정 기구에 회부를 검토하겠다고 경고하면서, 회장 선거 규정 개정과 관련한 모든 조치를 계속해서 보고해 줄 것을 주문했다.

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FIFA의 정관 승인 없이는 KFA 회장 선거를 치를 수 없다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com