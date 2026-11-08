[현장리뷰]'이동경 커리어하이→야고 17호골' 울산 HD, '클리말라 부상 OUT' FC서울 2-1 제압

사진제공=한국프로축구연맹

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[상암=스포츠조선 김가을 기자]울산 HD가 FC서울을 잡았다. 득점왕과 MVP '개인 타이틀' 경쟁에서도 한 발 앞서나갔다.

울산 HD는 8일 서울월드컵경기장에서 열린 FC서울과의 '하나은행 K리그1 2026' 원정경기에서 2대1로 이겼다. 울산(17승6무12패)은 최근 4경기 무패를 달렸다. 반면, 서울(20승7무8패)은 올 시즌 울산전 3연패에 빠졌다.

울산은 3-4-3 포메이션이었다. 이동경을 중심으로 에릭과 이진현이 공격에 앞장섰다. 허리엔 조현택, 토마스, 박용우 윤종규가 위치했다. 스리백엔 김영권 정승현, 트로야크가 자리했다. 골문은 조현우가 지켰다.

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서울은 4-4-2 전술을 활용했다. 문선민과 후이즈가 공격을 이끌었다. 안데르손, 바베츠, 황도윤 정승원이 중원을 조율했다. 수비는 김진수, 야잔, 이상민 최준이 담당했다. 골키퍼 장갑은 구성윤이 착용했다.

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우승 경쟁은 끝났지만, 개인 타이틀 경쟁은 '현재 진행형'이었다. 특히 MVP와 득점왕 경쟁은 안갯속이었다. 클리말라(FC)와 야고(울산)가 올 시즌 나란히 16골을 넣으며 치열하게 붙었다. 더욱이 클리말라는 올 시즌 강력한 MVP 후보로도 꼽혔다. 공교롭게도 이날 붙는 이동경(울산) 역시 개인 성적으로는 MVP 가능성이 매우 농후한 상황. 이날 경기는 개인 타이틀을 둔 자존심 '정면충돌'로 큰 관심을 모았다.

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결전을 앞두고 대형 변수가 발생했다. 클리말라가 부상으로 이탈한 것이다. 김기동 서울 감독은 "(시즌 치르며) 크고 작은 문제가 있다. 클리말라는 득점왕 경쟁이 걸려있는데도 쉬고 싶다고 얘기할 정도다. 문제가 더 커지기 전에 한 경기 쉬는 게 낫다. 다음 경기부터는 나올 수 있는 상황이 될 것"이라며 "야고는 무조건 막아야한다. 클리말라를 위해서 우리 선수들이 막아줄 것이다. 야잔하고 (최)준이, (이)상민이하고 돌아가면서 열심히 막아줄 것"이라며 믿음을 드러냈다.

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이에 맞서는 김현석 울산 감독은 "야고 득점왕을 만드는 데 신경을 쓰고 있다. 그가 어떻게 하면 득점을 더 잘할 수 있는지 방법을 찾고 있다"며 "파이널에서 전승을 했으면 좋겠다. 그게 울산 HD 자존심에 상처를 덜 내는 부분이다. 하지만 상대도 최선을 다할 것이다. 최소 3승은 했으면 좋겠다. 그렇게 해야 개인 타이틀에도 다가갈 수 있다. 야고도 그렇지만 이동경도 그렇다. 이동경은 2년 연속 10(골)-10(도움)을 했다. 최소 3승은 해야 무조건 할 수 있지 않나 생각한다"고 말했다.

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서울과 울산은 궂은 날씨 속에서도 뜨겁게 응원하는 양 팀 팬 앞에서 치열하게 붙었다. 서울은 후이즈와 정승원, 울산은 조현택과 에릭이 각각 슈팅을 시도하며 상대 골문을 노렸다.

팽팽하던 '0'의 균형은 전반 35분 깨졌다. 'MVP 후보' 이동경의 발끝이 번뜩였다. 역습 상황에서 조현택이 빼준 공을 잡아 왼발슛으로 득점을 완성했다. 올 시즌 13호골. 서울전 3연속 득점포였다. 무엇보다 이동경은 올 시즌 벌써 13득점-13어시스트를 기록하며 프로 '커리어 하이'를 달성했다. 종전 기록은 지난해 김천 상무와 울산에서 기록한 13골-12도움, 공격포인트 25개였다.

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전반을 0-1로 밀린 서울은 후반 시작과 동시에 후이즈를 빼고 조영욱을 투입했다. 서울은 후반 14분 이상민 대신 이한도를 투입해 다시 한번 변화를 줬다. 서울은 정승원 조영욱이 연달아 슈팅을 시도했지만 조현우의 선방에 막혔다. 울산이 승부수를 띄웠다. 후반 25분 박용우와 이진현을 빼고 보야니치와 야고를 투입했다.

치열한 벤치 싸움. 서울의 카드가 적중했다. 후반 30분 이한도의 득점이 나왔다. 코너킥 상황에서 리바운드된 볼을 잡아 오른발로 득점을 완성했다. 최근 '딸 아빠'가 된 이한도는 동료들과 요람 세리머니를 펼치며 환호했다. 경기는 1-1, 원점으로 돌아갔다.

뒷심에서 울산이 웃었다. 야고의 발끝이 번뜩였다. 울산은 후반 44분 토마스의 컷백을 받아 야고가 왼발로 마무리했다. 시즌 17호골. 득점 1위 자리를 굳게 지켰다. 2-1 리드를 잡은 울산은 마지막까지 집중력을 발휘해 승리를 챙겼다.

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상암=김가을 기자 epi17@sportschosun.com