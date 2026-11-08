3년의 아픔 잊고, 다시 K리그1으로! '부활한 명가' 수원 삼성, 다이렉트 승격 확정...용인전 2-0 승리, 우승까지도 '단 1점' 남았다[K리그2 현장리뷰]

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[수원=스포츠조선 이현석 기자]'명가'가 부활했다. 수원 삼성이 차기 시즌 K리그1 승격을 확정했다.

수원은 8일 수원월드컵경기장에서 열린 용인FC와의 '하나은행 K리그2 2026' 32라운드에서 2대0으로 승리했다.

경기 전까지 승격 '매직넘버'가 1이었던 수원은 이번 승리로 승점 66점 고지에 오르며 다이렉트 승격에 성공했다. 남은 2경기에서 승점 1점을 추가한다면 K리그2 우승까지 차지하게 된다.

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K리그를 대표하는 빅클럽, 수원에 지난 3년은 치욕이었다. 2023시즌을 최하위로 마치며 창단 첫 강등을 경험했다. 절치부심한 마음으로 돌입한 K리그2에서의 여정은 녹록지 않았다. 2024시즌 6위, 2025시즌 승강 플레이오프 탈락으로 매번 한 끗이 부족했다. 2026시즌은 첫 단추부터 달랐다. 이정효 감독 선임과 탄탄한 전력 구축으로 승격 도전에 숭부수를 던졌다. 부침이 없었던 것은 아니다. 기대감은 '부담'이라는 이름으로 수원을 짓눌렀다. 막강한 전력에도 시즌 초반 경기력이 나오지 않으며 의구심이 피어오르기도 했다. '과정'을 중요시한 수원의 축구는 경기를 거듭할수록 승격 의지를 뛰어난 경기력으로 치환했다. 궤도에 오른 경기력의 수원은 후반기를 지배했다. 8월 1일 선두를 탈환한 후 끝내 승격 티켓을 거머쥐며 명가의 재도약을 예고했다.

수원은 4-4-2 포메이션으로 나섰다. 최전방에 두비츠카스와 루이스, 중원은 강성진, 김성주, 김민우, 르본이 자리했다. 수비진은 이건희, 모경빈, 한현서, 이상민이 구축했다. 골문은 김준홍이 지켰다.

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용인은 4-2-3-1 포메이션으로 맞섰다. 최전방에 가브리엘, 2선은 진태호, 조재훈, 유동규가 받쳤다. 3선은 김한서, 최영준이 지켰다. 수비진은 이재형, 이진섭, 곽윤호, 김현준이 구성했다. 골키퍼 장갑은 노희동이 꼈다.

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경기 초반부터 수원이 기회를 노렸다. 전반 4분 상대 전진을 끊어낸 이후 강성진이 박스 정면에서 시도한 슈팅은 선방에 막혔다. 전반 18분에는 루이스와 두비츠카스가 2대1 연계로 용인 수비를 뚫어냈다. 두비츠카스는 박스 정면에서 슈팅까지 이어갔으나, 수비에 걸리고 말았다.

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수원의 공격은 계속해서 용인을 흔들었다. 전반 25분 강성진이 우측에서 공을 몰고 수비수들을 돌파해 전진했다. 강성진은 두비츠카스에게 패스를 전달했다. 루이스가 이를 이어받아 슈팅으로 마무리했으나, 골대 위로 뜨고 말았다. 용인도 수원의 틈을 파고들고자 했다. 전반 27분 가브리엘이 공을 직접 몰고 박스 안으로 뛰어들어 슈팅까지 연결했다. 공은 골대 옆으로 향했다.

전반 33분, 꿈을 현실로 바꿀 첫 골이 터졌다. 시종일관 용인 수비를 흔들던 수원 공격은 세트피스에서 첫 득점이 터졌다. 코너킥 상황에서 올라온 의 날카로운 크로스를 박스 중앙에서 문전으로 쇄도한 두비츠카스가 헤더로 마무리하며 용인 골망을 흔들었다. 벤치에 앉아 있던 이정효 감독도 두 팔을 번쩍 들며 일어나 환호했다.

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전반은 추가 득점 없이 수원의 1-0 리드로 마무리됐다.

명가의 부활을 알리는 듯 '청백적' 우산을 더 세차게 돌린 팬들과 함께 맞이한 후반도 수원의 시간이었다. 더 격차를 벌렸다. 후반 10분 임지훈의 슈팅이 수비를 맞고 튀어올랐다. 르본이 놓치지 않고, 시저스킥으로 마무리해 원더골을 터트렸다. 르본은 후반 16분에도 좌측 돌파 이후 직접 기회를 잡았다. 다만 이번에는 슈팅이 골키퍼 정면으로 향했다.

수원은 두 골의 격차에 만족하지 않았다. 계속해서 공격을 몰아쳤다. 후반 21분 두비츠카스가 내준 공을 박스 정면에서 잡은 이건희가 중거리 슛을 시도했다. 공은 골대 위로 향했다. 추가골 기회를 아쉽게 놓쳤다. 후반 29분 박스 안에서 크로스를 받은 두비츠카스는 직접 수비 한 명을 제치고 기회를 맞이했다. 슈팅을 연결했으나, 공은 선방에 막혀 골대를 벗어났다.

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용인은 추격의 기회를 놓쳤다. 후반 37분 박스 안 수비 사이에서 패스를 받은 가브리엘의 슈팅이 골문을 갈랐다. 하지만 이전 상황에서 오프사이드가 지적되며 득점으로 인정되지 못했다. 수원도 마지막까지 추가 득점 기회를 계속해서 노렸으나 득점은 터지지 않았다.

결국 경기는 수원의 2대0 승리로 마무리됐다. 경기 종료 휘슬이 울리고 수많은 수원 팬들은 일제히 휴대폰 플레시를 들어올리며 승격을 축하했다.

수원=이현석기자 digh1229@sportschosun.com