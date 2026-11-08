[현장인터뷰] 물러설 수 없는 '5위' 전북과 '6위' 강원...정경호 "터닝 포인트될 경기"vs정정용 "자신감 갖고 득점해주길"

한국프로축구연맹

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[강원=스포츠조선 김대식 기자]강원FC와 전북 현대 모두 더 물러설 곳이 없다.

강원과 전북은 8일 강릉하이원아레나에서 '하나은행 K리그1 2026' 35라운드에서 대결한다. 강원은 승점 48점으로 6위, 전북은 49점으로 5위를 달리고 있다.

한때 2위권을 경쟁했던 두 팀이었지만 최근 흐름이 썩 좋지 못하다. 파이널 라운드가 시작된 후 승리가 없다. 아시아 대회에 나가기 위해선 오늘 경기에서 반등이 필요하다.

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정경호 강원 감독은 "우리가 더 큰 목표를 가기 위해서는 이번 전북전이 되게 중요하다. 우리가 더 높은 목표가 중요한 게 아니라 한 경기씩 우리의 얼마만큼 간절하고, 또 이 경기에 대해서 우리가 얼마만큼 이기고 싶어 하는지를 운동장에서 보여주는 게 중요하다. 선수들에게 목표는 높게 잡으면서 운동장에서 그런 걸 보이지 않았을 때는 결과는 당연히 따라오지 않는다라고 얘기를 했다. 선수들도 잘 받아들인 것 같다. 그래서 우리한테는 굉장히 좀 터닝 포인트가 될 수 있는 경기다. 선수들이 열정을 가지고 했으면 좋겠다"고 했다

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정정용 전북 감독은 "분위기상 지금 우리가 승리가 없을 뿐, 전체적으로 경기력은 괜찮기 때문에 선수들이 자신감을 가지고 득점할 때만 해주길 바란다"고 했다. 강원 상대로 이번 시즌 승리가 없다. 3번 만나 2무1패다. 정정용 감독은 "강원이 굉장히 압박 강도가 높기 때문에 그런 부분들을 우리가 실수할 수 있다. 실수하면 치명타가 도리 수 있다. 심플하게 해야 할 때도 있다. 하지만 상대가 압박하면 공간이 생기니까 그 공간을 잘 이용할 수 있는 포인트가 중요하다"고 말했다.

강원은 4-4-2 포메이션으로 나섰다. 고영준 최병찬 김대원 서민우 이유현 모재현 이기혁 신민하 박호영 강준혁 박청효가 선발 명단에 이름을 올렸다. 강투지는 부상으로 결장한다.

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전북은 4-3-3 전형이다. 콤파뇨, 이승우 이동준 김진규 강상윤 감보아, 최우진 박지수 김영빈 김태현 송범근이 선발로 낙점됐다.

강원=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com