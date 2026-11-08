'충격적인 조기 한국행 가능성' 손흥민 미국산 토트넘으로 이적했나...PO 1라운드 탈락 전망 "반전 가능성 낮아"

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[스포츠조선 김대식 기자]손흥민의 우승 도전이 1라운드에서 조기 마감할 것이라는 충격적인 전명이다.

LA FC은 8일(한국시각) 미국 시애틀 루멘 필드에서 열린 시애틀 사운더스와의 2026시즌 미국 메이저리그사커(MLS) 서부 콘퍼런스 34라운드 원정 경기서 1대2로 졌다. LA FC는 리그 34경기에서 승점 47점으로 서부 6위로 정규 시즌을 마무리했다.

정규 시즌 최종전에서도 LA FC는 기대 이하였다. 우승에 도전할 기세였던 시즌 초반의 기세는 사라진 지 오래. 두 달 전 마크 도스 산토스 감독을 경질한 후에도 반등하지 못했다. 전반 시작하자마자 1분 만에 실점한 LA FC는 전반 31분에도 추가 실점을 내줬다. 손흥민과 드니 부앙가를 데리고서도 서부 컨퍼런스 중위권인 시애틀을 전혀 공략하지 못했다. 경기 막판 에디 세구라가 득점을 터트렸지만 거기까지였다.

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이제 곧 MLS컵 플레이오프가 시작하지만 LA FC의 분위기는 당연히 최악이다. 감독 경질은 아무런 효과를 주지 못했다. 사비 타마리트 임시 감독 체제에서 6경기 1승3무2패라는 처참한 성적이 전부였다.

AFP연합뉴스

정규 시즌 최종전이 마무리된 후 미국 매체 디 애슬래틱이 LAFC의 시애틀 사운더스전 패배 이후 MLS 플레이오프 1라운드 전망을 내놓으며 손흥민의 조기 탈락 가능성을 거론했다.

매체는 'LA FC가 도스 산토스 감독을 경질하고 타마리트 감독 대행을 임명한 이후 치른 정규시즌 6경기에서 거둔 승리는 단 1승에 불과하다. 최전방에서 부앙가와 손흥민이 공격 호흡을 맞추고 있음에도 불구하고, 최근 2연패를 기록하며 힘겹게 플레이오프에 턱걸이했다'며 LA FC의 부진을 진단했다.

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LA FC와 달리 세인트루이스는 후반기에 제일 흐름이 좋았던 팀이다. 매체는 'LA FC는 MLS 신기록인 21경기 무패 행진을 달성하고 U.S. 오픈컵 우승 트로피를 들어 올린 세인트루이스 원정길에 선다. 세인트루이스는 우승 트로피를 획득한 이후 3연패에 빠졌으나, 지난 휴스턴 다이너모를 상대로 경기 종료 직전 극적인 결승골을 터뜨리며 반전에 성공했다'고 했다.

AFP연합뉴스

이어 LA FC에 대해서는 부정적인 시각을 숨기지 않았다. 디 애슬래틱은 '세인트루이스는 서부 콘퍼런스 선두인 밴쿠버 화이트캡스의 대항마가 될 수 있는 팀이다. 과연 LAFC가 반전의 스위치를 켜고 자신들의 잠재력을 끌어올릴 수 있을까? 지금까지의 흐름으로는 그러한 반전이 일어날 것이라는 징후가 그리 많지 않아 보인다'고 LA FC의 1라운드 탈락을 전망했다.