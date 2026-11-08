'한국 국대 수문장→도쿄의 철벽 수호신' 거미손 김승규, 신들린 선방쇼→9경기 연속 '클린시트' 행진..FC도쿄 13경기 연속 무패 행진→J리그 선두 질주

FC도쿄 주전 골키퍼 김승규 캡처=FC도쿄 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]한국 축구 대표팀 수문장 김승규(36·FC도쿄)가 일본 J리그에서 9경기 연속 무실점 행진을 이어갔다. 도쿄의 주전 수문장인 김승규는 지난 9월 2일 시미즈전(1대1) 이후 벌어진 리그 9경기에선 단 한골도 내주지 않고 있다.

김승규가 선발로 골문을 지킨 FC도쿄는 7일 도쿄 아지노모토 스타디움에서 벌어진 가시마 앤틀러스와의 2026~2027시즌 J리그1 14라운드 홈 경기서 2대0 승리했다. 도쿄는 후반 15분 모토기 나가쿠라의 결승골과 후반 추가시간 터진 다니엘 고메스의 추가골로 2골차 승리했다.

김승규는 선방쇼로 '클린시트'를 이어갔다. 1-0으로 앞선 후반 31분 페널티 박스 안에서 가시마 조커 공격수 알렉산다르 차브릭의 결승적인 슛을 막아 실점 위기를 모면했다. 김승규는 전반에도 아찔한 위기 상황을 선방으로 막아냈다.

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김승규는 승리 후 일본 매체 '닛칸스포츠'와의 인터뷰에서 "언제나 우리로서는 좋은 경기를 하려고 시도하고 있지만, 그렇지 않을 때도 있다. 오늘 같은 경기는 0-0으로 수비진으로서 어떻게 경기를 운영해 나갈지가 가장 중요하다. 실점을 하지 않으면 우리에게 반드시 찬스가 올 것으로 생각하며 계속 버텼다"고 말했다.

FC도쿄 주전 골키퍼 김승규 캡처=FC도쿄 SNS

도쿄는 까다로운 가시마를 꺾고 13경기 연속 무패로 선두를 질주했다. 개막전에서 마치다에 1대5로 패한 이후 13경기에서 10승3무를 고공행진을 이어갔다. 김승규는 "이런 경기를 패배해 버리면 우리가 어려운 상황에 처할 수 있었다. 이번 승리가 힘이 되어 다가오는 경기에서도 자신감이 생길 것이다"고 말했다.

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김승규는 2025시즌부터 도쿄 유니폼을 입었다. 그는 울산 HD로 프로 데뷔했고, 비셀 고베, 가시와 레이솔, 얄 샤밥(사우디아라비아)를 거쳐 도쿄에서 뛰고 있다. 김승규는 도쿄와 2027년 6월까지 계약돼 있다. 지금 같은 놀라운 선방과 안정감이라면 도쿄와 재계약 가능성이 높은 것으로 알려졌다. 김승규는 축구대표팀 11월 소집 명단에 뽑혀 국가대표팀에 합류한다.

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도쿄는 14경기에서 10승3무1패, 승점 33점으로 리그 선두를 달리고 있다. 2위 가시와 레이솔(승점 31)에 승점 2점 앞서 있다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com