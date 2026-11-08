"선수들 열심히 잘 싸웠다" 최윤겸 감독의 아쉬움..."수비 이후 공격 전환 세밀함 부족했다"[현장기자회견]

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[수원=스포츠조선 이현석 기자]최윤겸 용인FC 감독이 아쉬움을 숨기지 못했다.

용인은 8일 수원월드컵경기장에서 열린 수원 삼성과의 '하나은행 K리그2 2026' 32라운드에서 0대2로 패배했다. 용인은 이번 패배로 리그 12위, 승점 33점에 머물렀다.

용인은 전반 33분 첫 실점이 나왔다. 용인 수비를 시종일관 흔들던 수원 공격이 세트피스에서 선제골을 터트렸다. 코너킥 상황, 김민우의 날카로운 크로스를 문전으로 쇄도한 두비츠카스가 헤더로 마무리하며 용인 골망을 흔들었다. 추가골도 막지 못했다. 후반 10분 임지훈의 슈팅이 수비를 맞고 튀어올랐다. 르본이 놓치지 않고, 시저스킥으로 마무리해 원더골을 터트렸다.

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경기 후 최윤겸 감독은 "수원 삼성의 승격을 축하한다"며 "수원을 상대로 최선을 다했다. 코너킥 등 세트피스 실점 이후에 위축된 부분이 결과로 이어졌던 것 같다. 큰 차이는 아니었다. 용병의 능력이 결과를 만든 것 같다. 후반에 들어간 선수들도 경기 운영을 잘 해줬어야 했는데, 후반 막판 추격에서 경기력이 떨어졌던 이유였던 것 같다. 그래도 선수들이 열심히 잘 싸웠다고 생각한다"고 했다.

최 감독은 공격에서 수비로 이어진 연결에서 부진했던 부분에 아쉬움을 표했다. 그는 "상대의 반응 속도, 공을 뺏긴 후 압박에 대비했다. 수원이 잘 준비된 부분들을 우리가 차단하고자 했다. 그런 부분에서 우리가 실수가 반복되니까, 좋은 수비 전술 이후 공격으로 이어지는 세밀함이 부족했다. 이런 부분이 아쉬웠던 것 같다"고 했다.

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수원=이현석기자 digh1229@sportschosun.com