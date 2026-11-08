[현장인터뷰]'패장' 김기동 감독 "패인은 나에게 있다…내 판단 미스라고 생각한다"

사진제공=한국프로축구연맹

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[상암=스포츠조선 김가을 기자]"내 판단 미스라고 생각한다."

김기동 FC서울 감독의 말이다.

FC서울은 8일 서울월드컵경기장에서 열린 울산 HD와의 '하나은행 K리그1 2026' 홈경기에서 1대2로 패했다. 서울(20승7무8패)은 올 시즌 울산전 3연패에 빠졌다.

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경기 뒤 김 감독은 "준비한대로 경기는 잘 풀었다고 생각한다. 선수들이 전반에 파이브백에 고전한 것은 사실이다. 후반에 해결방법을 찾아서 추격골을 넣었다. 그런데 앞선에서 어려운 부분은 체력적으로 지쳐있었던 것이다. 공격수 변화를 주면서 하고 싶었는데 그러지 못해 아쉽다. 교체할 자원이 없었다. 그래도 리그 중이었으면 공격적으로 하지 않았을 것 같다. 패인은 나에게 있다. 힘들어도 따라가려고 수비하는 방향으로 생각했을텐데 홈이고, 흐름에 있어서 추가골을 넣으려고 하다가 실점해서 패했다. 내 판단 미스라고 생각한다. 선수들은 경기 운영을 잘 했다고 생각한다"고 말했다.

이날 경기 관전 포인트 중 하나는 클리말라(서울)와 야고(울산)의 득점왕 경쟁이었다. 둘은 이날 경기 전까지 나란히 16골을 넣었다. 하지만 클리말라는 부상으로 자리를 비웠고, 야고는 '골 맛'을 보며 1골 차로 달아났다.

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김 감독은 "클리말라를 도우려면 야고의 득점을 막아야 했다. (야고가) 후반에 들어올 것을 예상해서 힘이 있는 이한도를 넣어 대비했다. 하지만 그러지 못해 아쉽다. 다른 선수가 넣었으면 괜찮았을텐데 우리 선수와 경쟁하는 선수들이 골을 넣었다. 나 뿐만 아니라 다른 선수들도 그렇게 생각할 것으로 예상한다"고 아쉬워했다.

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이날 시즌 1호골을 넣은 뒤 '득녀 세리머니'를 한 이한도에 대해선 "선발로 들어갈 수 있는 상황이었는데 상대가 우리와 할때 계속 같은 패턴이었다. 후반 야고 투입을 생각했다. 힘이 있을 때 야고 커버를 위해 후반에 넣었다. 골까지 넣었다. 1년을 끌고오면서 경기에 나서지 않는다고 티내지 않고 항상 팀을 위해 노력한 부분 고맙게 생각한다. 골 넣었을 때 더 좋은 상황으로 끝내면 좋았을텐데 마지막에 실점으로 빛이 바래 아쉽다. 팀을 위해 고생해준 부분 칭찬해주고 싶다"고 했다.

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서울은 11월 A매치 휴식기 이후 전북 현대와 21일 격돌한다.

상암=김가을 기자 epi17@sportschosun.com