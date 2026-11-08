"승격은 큰 의미 없다" 이정효 감독의 단호한 선언, 수원과 더 높은 곳을 본다 "이제 첫걸음...더 과정에 집중하겠다"[현장기자회견]

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[스포츠조선 이현석 기자]명가의 부활은 이제 시작이다. 이정효 감독은 승격은 첫 걸음이라고 강조했다.

수원은 8일 수원월드컵경기장에서 열린 용인FC와의 '하나은행 K리그2 2026' 32라운드에서 2대0으로 승리했다. 경기 전까지 승격 '매직넘버'가 1이었던 수원은 이번 승리로 승점 66점 고지에 오르며 다이렉트 승격에 성공했다. 남은 2경기에서 승점 1점을 추가한다면 K리그2 우승까지 차지하게 된다.

K리그를 대표하는 빅클럽, 수원에 지난 3년은 치욕이었다. 2023시즌을 최하위로 마치며 창단 첫 강등을 경험했다. 절치부심한 마음으로 돌입한 K리그2에서의 여정은 녹록지 않았다. 2024시즌 6위, 2025시즌 승강 플레이오프 탈락으로 매번 한 끗이 부족했다. 2026시즌은 첫 단추부터 달랐다. 이정효 감독 선임과 탄탄한 전력 구축으로 승격 도전에 숭부수를 던졌다. 부침이 없었던 것은 아니다. 기대감은 '부담'이라는 이름으로 수원을 짓눌렀다. 막강한 전력에도 시즌 초반 경기력이 나오지 않으며 의구심이 피어오르기도 했다. '과정'을 중요시한 수원의 축구는 경기를 거듭할수록 승격 의지를 뛰어난 경기력으로 치환했다. 궤도에 오른 경기력의 수원은 후반기를 지배했다. 8월 1일 선두를 탈환한 후 끝내 승격 티켓을 거머쥐며 명가의 재도약을 예고했다.

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경기 후 기자회견에 참석한 이정효 감독은 "팀이 하나가 되어서 이긴 것 같다. 경기장을 찾아준 팬들의 응원 덕분에 승격을 확정한 것 같다"고 했다. 그는 "현재는 큰 느낌이 없다. 많은 팬들이 승격을 원했지만, 우리에게는 첫 걸음이라고 본다. K리그1에 올라가서 많은 경기를 치러야 하고, 팬들의 기대에 보답하려면 지금부터가 시작이다. 다시는 수원 삼성이 2부로 떨어지는 일이 없도록, 단단하게 꾸준하게 노력하겠다"고 했다.

이날 경기 전술의 핵심인 김성주에 대한 칭찬도 잊지 않았다. 그는 "우리가 연습한 것보다 실전에서 김성주의 기량이 더 나오지는 않았다. 충분히 장점이 있고, 드리블로 전진할 수 있는 미드필더다. 체격적인 부분도 좋다. 멘털에서 약했던 부분이 있었지만 꾸준히 좋아지고 있다. 볼을 선택하는 부분에서 아쉬움도 있지만, 잘 해줬다"고 했다.

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다음 목표는 남은 일정의 전승과 어린 선수들의 발전이다. 이 감독은 "두 경기 모두 이기고 싶다. 어린 선수들이 잘하고 있지만, 부상자들이 빠르게 돌아왔으면 한다. 강성진을 칭찬하고 싶다. 중원에서 머리를 들이미는 모습이 수원에 필요한 본보기라고 생각한다. 우리 팀이 더 강해지고 있다고 봤다. 경기에 빠져들고 몰입하고 있다고 봤다"고 했다.

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1년의 여정을 돌아본 이 감독은 많은 이들에게 감사의 말을 전했다. 그는 "크게 돌아봤을 때, 어린 선수들과 홍정호, 고승범을 믿었다. 경기를 치를수록 경험치가 쌓이고 성장하면 좋은 팀이 될 것이라고 봤다. 어려움도 있었지만, 여름에 과감한 투자 등이 이뤄지며, 잘 이겨냈던 것 같다. 안 보이는 곳에서 고생한 구단 프론트 등이 있었기에 우리가 잘 버텨낸 것 같다"고 했다. 차기 시즌의 계획에 대해서는 말을 아꼈다. 그는 "구단과 잘 상의하겠다"고 짧게 답했다.

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승격의 기쁨보다, 첫 걸음을 강조한 이 감독이다. 그는 "이제 시작이다. 승격은 해봤던 일이기에 큰 의미는 없다. 다만 수원이라는 명문 구단이 나아갈 첫걸음을 뗀 것이라고 본다. 그것 외에 다른 느낌은 없다"고 했다. 아직 성장해야 할 부분이 더 많은 선수단임을 강조했다. 그는 "시즌이 두 경기 남았고, 동계 훈련도 남았다. 더 보고 판단하겠다. 현재로서는 1부에서 안 통한다. 비시즌 동안 더 노력한다면 모르겠다. 나도 더 준비시킬 것이다. 현재는 더 분발해야 한다고 본다"고 했다.

시즌 내내 일관성을 강조했던 이 감독, 그는 언제 일관성을 팀이 갖추기 시작했다고 봤을까. 부산전을 꼽았다. 그는 "부산전 승리부터 팀이 일관성을 찾은 것 같다. 경기를 준비하며 선수들이 팀 문화, 방향성을 느낀 것 같다. 홍정호, 고승범 등이 매니지먼트를 잘 해주면서 선수들이 일관성을 가졌다. 내가 더 많은 것을 요구해도 하려고 해줬다"고 했다.

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내년의 방향성은 아직 상의가 필요한 상황, 하지만 목표는 확실하다. 과정을 챙기고 그 안에서 매 경기 승리할 수 있는 팀을 만드는 것이다. 이 감독은 "그 부분은 구단과 상의할 것이다. 수원은 매경기 이기려고 경기에 임해야 한다고 본다. 그렇기 위해선 골을 넣어야 한다. 훈련 과정이 또 중요하다. 결과를 가져오는 것도 중요하지만, 이제 수원이 명문으로 가는 과정을 만들었다. 더 높은 곳으로 가기 위해선 과정이 중요하고, 지금부터 더 과정에 집중하도록 하겠다"

세간의 평가에 대해서도 이 감독은 초연했다. 자신을 보고 더 많은 지도자들이 나아가길 원했다. 그는 "기대를 깨고 싶다. 선수 시절에 경력이 좋았다면, 나한테 이렇게 질문이 들어오지 않을 것이라 본다. 커리어가 약하더라도 나를 보고 꿈을 키우는 사람들이 실력을 키운다면 된다. 다른 눈으로 보는 사람들의 시선과 천장을 깨고 싶다. 선수 때는 약했지만, 이제는 다르다. K리그1에 승격했고, 어떤 감독들과도 이름을 거론하고 붙을 수 있다. 지금 커리어가 약하더라도, 감독 경력은 지금부터 스스로 쌓는 것이다. 내가 지도한 선수들에서도 좋은 지도자가 나오길 바라며, 지금처럼 노력하겠다"고 했다.

수원=이현석기자 digh1229@sportschosun.com