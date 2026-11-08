[현장인터뷰]'서울전 3승1패' 김현석 감독 "3연승 모두 스리백…그것이 우리의 승리 전술"

사진제공=한국프로축구연맹

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[상암=스포츠조선 김가을 기자]김현석 울산 HD 감독이 FC서울전 승리 비법을 공개했다.

울산 HD는 8일 서울월드컵경기장에서 열린 FC서울과의 '하나은행 K리그1 2026' 원정경기에서 2대1로 이겼다. 울산(17승6무12패)은 최근 4경기 무패를 기록했다.

경기 뒤 김 감독은 "우승팀 세리머니를 보지 않게 돼 다행이다. 파이널 라운드에 와서 전승을 했으면 좋겠다는 얘기를 했었다. 파이널 1~2라운드에서 실점은 있었지만 결과를 가져왔다. 앞으로도 이런 경기가 계속 진행됐으면 좋겠다. 선수들 진짜 에너지 고갈이 됐을텐데 승리를 가져오게 돼 감사하다"고 말했다.

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이날 MVP 후보 이동경, 득점왕 후보 야고가 나란히 '골 맛'을 봤다. 김 감독은 "이동경은 공격 포인트로 봤을 때 경쟁자가 거의 없다고 생각한다. 야고는 클리말라(서울)와 무고사(인천 유나이티드)라는 선수가 있어서 조금 더 치고나가면 좋겠다는 생각이다. 지금 한 골 차이에 만족하기보다 2~3골 더 벌어지면 득점왕에 가깝지 않을까 싶다. 아직은 경합이다. 야고의 득점왕을 위해 세심하게 배려를 더 해야할 것 같다"고 했다.

울산은 올 시즌 '챔피언' 서울을 상대로 3승1패, 압도적 우위를 기록했다. 김 감독은 "서울전 첫 패배 포백 제외하고 그 뒤엔 3경기 모두 스리백을 썼다. 그것이 우리의 승리 전술인 것 같다"고 설명했다.

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한편, 울산은 21일 인천 유나이티드 원정 경기를 치른다.

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상암=김가을 기자 epi17@sportschosun.com