[오피셜]충격 '공식발표', "메시 때문에 승부조작" 월드컵 뒤흔든 주장 쏟아낸 감독 '이집트 메시' 살라 때문에 경질...재계약 2달 만에 결단

AFP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]2026년 북중미월드컵에서 이집트를 이끌며 논란의 중심에 섰던 감독이 경질당했다.

이집트축구협회는 8일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 '이사회는 호셈 하산 감독과 결별하기로 결정했다'고 공식발표했다.

이집트축구협회는 '협회는 이번 성명을 통해 대표팀의 이익이 최우선 과제이며, 팀의 안정 유지가 타협할 수 없는 가장 중요한 사항임을 재확인했다. 이에 따라 지난 A매치 기간에 발생한 모든 사건을 검토했다. 협회 이사회는 계약 조건에 따라 하산 감독과 코치진과 결별하기로 결정했다. 또한 알리 마헤르를 대표팀 1군 감독으로 선임하기로 결정했다'고 전했다.

Advertisement

AFP연합뉴스

이집트는 지난 2026년 북중미월드컵에서 역대 최고 성적을 경신했다. 16강 진출에 성공했다. 그간 조별리그 탈락에만 그쳤던 이집트는 2018년 이후 8년 만에 나선 본선에서 자신들의 기록을 경신했다. 모하메드 살라를 비롯해 이집트 선수단을 지도한 하산 감독의 공도 적을 수 없다.

월드컵 역사에 남을 충격적인 주장의 주인공이기도 하다. 이집트는 2026년 북중미월드컵 16강전에서 아르헨티나에 2대3으로 패배했다. 아르헨티나와 이집트의 경기는 논란에 휩싸였다. 판정 논란이었다. 이집트 감독, 코치진, 선수들은 경기 내내 여러 차례 나온 심판 판정이 자신들에게 불리하게 작용했다고 강하게 불만을 제기했다.

로이터연합뉴스

Advertisement

하산 감독은 "아르헨티나 쪽에서 심판에게 압박을 가했고, 그것이 이런 결과를 만들어낸 것처럼 보인다. 세상은 불공평하고, 인생도 그렇다. 하지만 스포츠에서조차 왜 공정함이 존재하지 않는 것인가. 나는 이 결과에도, 그리고 이 경기가 흘러간 방식도 전혀 납득이 안 간다. 심판은 공정하지 않았고, 그는 한 나라 전체가 흘린 노력을 헛되게 만들었다. 이 경기는 분명히 조작된 경기였고, 전 세계가 그것을 봤다"고 지적했다.

Advertisement

판정 논란 속 아쉬운 탈락에도 불구하고 하산 감독은 이집트를 역대 최고 성적을 거두게 한 공로를 인정받아 계약 연장에 성공했다. 하지만 문제가 발생했다. 지난 9월 아프리카네이션스컵 예선 앙골라와의 홈경기 후 핵심인 살라와 마찰을 겪었다. 살라는 조기 교체로 갈등을 겪고 대표팀을 떠났다. 이집트축구협회는 그가 인조잔디 경기장에서의 출전을 피하고 있어 남수단전에 결장하는 것이라고 설명했으나, 이후 협회 수뇌부는 살라를 직접 찾아가는 등 어려움을 겪었다. 결국 협회는 살라를 붙잡기 위해 하산 감독과 결별한 것으로 보인다.

Advertisement

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com