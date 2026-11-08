[K리그1 현장리뷰] '박상혁이 살렸다' 강원, 전북에 3-2 극장승 '3위 대전 맹추격'...부천은 힘들게 잔류 확정

한국프로축구연맹

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[강릉=스포츠조선 김대식 기자]강원FC가 극적으로 웃었다.

강원은 8일 강릉하이원아레나에서 열린 전북 현대와의 '하나은행 K리그1 2026' 파이널A 2번째 라운드에서 3대2로 승리했다. 승점 51점으로 4위가 된 강원은 3위 대전하나시티즌을 추격했다.

파이널 그룹A 달성을 이룬 강원이지만 팬들의 불만이 커지고 있었다. 더 높은 목표를 바라볼 수 있는 상황에서 아쉬운 결과의 연속이었다. 특히 1.5군이라고 해도, 아시아챔피언스리그2(ACL2)에서 쿠칭 시티(말레이시아)에 당한 0대2 패배는 충격이었다.

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독감으로 말레이시아 원정에 동행하지 못했던 정경호 강원 감독은 "현명하게 결과를 가져오는 게 감독의 역할인데 팬들에게 죄송하고, 책임감을 많이 느낀다"고 했다. 정 감독은 전북전에서 분위기를 바꾸자고 했다. 이어 "전북전이 중요하다. 터닝 포인트가 되어야 한다"고 했다.

정 감독의 바람과 다르게, 경기 초반은 전북이 주도했다. 이른 시간에 선제 실점도 허용했다. 전반 7분 강상윤의 패스를 받은 콤파뇨가 페널티박스에서 넘어지며 페널티킥이 선언됐다. 콤파뇨가 직접 키커로 나서 마무리했다.

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전북이 웃었지만 강원이 곧바로 반격했다. 전반 12분 김대원의 슈팅이 수비에 막혔지만 집중력을 발휘한 신민하가 밀어 넣었다. 신민하의 동점골이 터진 후 강원은 전북을 압도했다. 이번 시즌 전북 상대 무패(1승2무)인 이유가 있었다. 전북은 골대 앞에서 버티고 있었을 뿐. 역전은 시간문제였다.

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두드리자 열렸다. 전반 39분 압박에 성공한 강원, 모재현이 공을 잡았다. 슈팅이 감보아 맞고 굴절되며 전북 골망을 흔들었다. 비 내리는 날씨에 강원 응원석은 들썩였고, 전북 응원석은 풀썩 가라앉았다.

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후반 초반 전북 경기력이 살아나는 것처럼 보였지만 강원을 위협할 정도는 아니었다. 후반 20분 이후 강원의 흐름이 유지됐다. 전북에선 송범근만 보였다. 하지만 강원도 더 달아내지 못했다.

결국 순식간에 경기가 원점이 됐다. 후반 41분 티아고의 슈팅으로 생긴 세컨드볼 찬스를 이동준이 해결했다. 승리를 놓칠 뻔했던 강원을 살린 선수는 박상혁이었다. 경기 종료 직전 찬스를 마무리하며 팀에 승리를 안겼다.

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한편 같은 시간 부천종합운동장에서 열린 포항 스틸러스와 부천FC의 경기는 2대2로 마무리됐다. 부천이 승점 33점이 되며 광주FC(승점 23)의 최하위가 확정됐다.

강릉=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com