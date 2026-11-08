[현장인터뷰] '참담한 경기력' 또 고개숙인 정정용 감독 "죄송하다...준비한 경기력 나오지 않아"

한국프로축구연맹

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[강릉=스포츠조선 김대식 기자]정정용 전북 현대 감독이 바라본 패인은 누적된 피로도였다.

전북은 8일 강릉하이원아레나에서 열린 강원FC와의 '하나은행 K리그1 2026' 파이널A 2번째 라운드에서 2대3으로 패배했다. 이번 패배로 전북은 2위 울산 현대와의 격차가 더 벌어졌다.

극장 실점으로 인한 아쉬운 패배지만 경기 내용은 그렇지 못했다. 극초반을 제외하면 강원에 일방적으로 밀렸다. 송범근의 선방쇼가 아니었다면 참사가 벌어질 수도 있었다. 그래도 후반 43분 이동준의 동점골이 나올 때만 해도 승점 1점을 가져올 것처럼 보였지만 마지막 집중력을 잃어버리며 패배했다.

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정 감독은 경기 후 "굉장히 중요한 경기였는데 결과적으로 이기지 못한 부분에 대해서 여기까지 오신 팬들에게 늘 그렇지만 죄송하다. 선수들은 최선을 다해서 열심히 뛰었지만 결과가 그렇게 나오고 말았다"고 말했다.

강원전 패인을 두고는 "이번 경기만 놓고 봤을 때는 누적된 부분들이 전체적으로 좋지 않은 것들을 발생시켰다. 구조적으로, 전술적으로, 수비적으로도 그랬다. 선제골을 넣었는데도, 우리가 준비한 것들이 경기장에서 나오지 않았다"고 진단했다.

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누적의 의미란 피로도였다. 정 감독은 "매 경기가 늘 중요해서 놓칠 수를 없다보니까 계속 경기를 치르면서 (피로도가) 누적됐다. 경기에 참여한 선수들이 끝까지 90분을 뛰지 못하고 중간에 스스로 손 들고 나오는 부분이 지속되니까 감독으로서 매니지먼트를 하기가 쉽지가 않은 것 같다"고 했다.

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체력적인 여파로 준비한 경기력이 나오지 않았다는 게 정 감독의 판단이다. "전체적으로 공수에서 준비했던 것들이 원활하게 이루어지지 않았다. 결국은 경기력인데 부족한 모습을 보였다"고 했다.

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울산이 FC서울을 상대로 승리하면서 승점 57점, 전북은 49점으로 8점차다. 남은 3경기에서 추격하기란 쉽지 않다. 자칫하다가는 다음 시즌 아시아챔피언스리그엘리트(ACLE) 진출권 확보로 어렵다. 정 감독은 "내년에 ACLE 나갈 수 있도록 해야 된다"며 "(2위 경쟁 확률이) 10%의 가능성이라도 있다면 그 기회를 잡으려고 노력을 해야 될 것 같다"