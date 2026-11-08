[현장인터뷰] '전북 압도 경기력' 정경호 감독 "오늘 비겼으면 잠 못 잤다...실점 장면 빼고 완벽"

한국프로축구연맹

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[강릉=스포츠조선 김대식 기자]정경호 강원FC 감독은 자신의 플랜을 완벽히 이행해준 선수들에게 고마움을 전했다.

강원은 8일 강릉하이원아레나에서 열린 전북 현대와의 '하나은행 K리그1 2026' 파이널A 2번째 라운드에서 3대2로 승리했다. 승점 51점으로 4위가 된 강원은 3위 대전하나시티즌을 추격했다.

정 감독은 "궂은 날씨에도 많은 팬들이 오셨다. 선수들에게 동기부여를 주셔서 감사하다"며 " 전체적으로 준비했던 게임 모델에서 완벽하게 해냈다고 본다. 오늘 경기 비겼으면 잠도 못 잤을 것 같다. 경기를 잘했다. 실점 과정에 대해선 선수들과 소통해야 하지만 축구는 결과를 가져와야 하는 스포츠다. 실점 장면 빼고는 완벽했다. 오늘 선수들에게 감사하다. 전체적으로 강원이 발전하고 있는 것 같다. 전북을 상대로 우리만의 경기 모델, 축구로 이긴 건 강원이 발전하고 있다는 것이다. 감독의 책임감을 더 느낀다. 여러 일정으로 힘들지만 핑계대지 않고 영리하게 이끌어서, 리그에서도 더 높은 위치에 갈 수 있도록 하고, ACL2에서도 토너먼트 진출할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 했다.

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사실 강원이 쉽게 잡을 수 있는 경기였다. 그만큼 경기력 차이가 극심했다. 하지만 쉬운 찬스를 해결하지 못하다가 동점골을 허용해 경기를 어렵게 만들었다. 정 감독은 "페널티박스 안에서의 작은 선택들이나 적극성이 부족했다. 결국 득점하지 못하니까 실점하는 게 축구다. 페널티박스 안에서의 디테일, 선수들의 움직임은 선수들과 심도있게 이야기를 할 것이다. 득점하기 위해 열정을 가지고 가야 하는데 아쉬웠다. 방점을 찍지 못하면 이길 수 없다는 걸 느꼈으면 좋겠다"고 말했다.

극장골의 주인공이 박상혁이라 더욱 기뻤던 정 감독이다. 박상혁이 골 세리머니를 펼칠 때 만세하면서 함께 달려가 기뻐했던 그다. 정 감독은 "박상혁은 허리 부상도 있었다. 최근에 뛰는 시간이 부족하고, 경기를 많이 못 나가 스트레스도 받았을 것"이라며 "참 성실하다. 이렇게 힘들 때 더 노력하고, 좋은 태도로 모범을 보인다. 주어진 시간에 최선을 다하는 모습을 보여주기 때문에 다른 선수들도 에너지를 이어간다. 나도 모르게 뛰어갔다. 잘했다고 이야기해주고 싶다"며 칭찬했다.

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A매치 휴식기 동안 충전을 할 강원이지만 유망주 신민하는 생애 처음으로 A대표팀에 소집됐다. 정 감독은 "민하는 계속 성장하고 있다. 제가 강원 왔을 때부터 이제 성장시켜야 되는 선수라고 생각을 했다. 김병지 강원 대표님과도 신민하를 처음 봤을 때 3년 안에 대표 선수로 만들어보자는 플랜을 만들었다. 3년 안에 그렇게 하기는 쉽지 않을 수도 있었다. 아시안게임 대표팀, A대표팀 가는 게 대단하다. 대표님의 안목도 좋았다. 민하는 울산 현대전에서 아쉬움이 있었지만 한층 더 성숙해지는 중이다. A대표팀 가서도 더 성숙해 강원의 주축 선수로 발전했으면 좋겠다"며 조언을 건넸다.