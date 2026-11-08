'스승님, 왜 13년째 우승하지 못할까요' 알렉스 퍼거슨 맨유 감독 부임 40주년 자축, 반데사르-비디치-캐릭 레전드 OT에 모였다

맨유 올드 트래포드에 한데 모인 퍼거슨 감독과 레전드 제자들 캡처-판데사르 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]EPL 맨체스터 유나이티드의 전성기를 함께 했던 역전의 용사들이 한데 모였다. 스승 알렉스 퍼거슨 감독의 40주년을 함께 축하했다.

알렉스 퍼거슨 경은 7일(현지시각) 영국 맨체스터 올드 트래포드에서 열린 만찬에서 맨유 출신 레전드들과 함께 맨유 감독 부임 40주년을 자축했다.

퍼거슨 감독은 맨유 사령탑으로 26년여를 일했다. 그 기간 동안 맨유를 EPL은 물론이고 유럽 최정상 클럽으로 성장시켰다. 그의 지휘 아래 총 38개의 트로피를 들어 올렸다. 그는 맨유 지휘봉을 잡기 전 애버딘에서 스코틀랜드 리그 우승 3회와 1983년 유러피언 컵 위너스컵을 제패했다. 맨유에 온 이후 13번의 프리미어리그 정상과 두 차례의 유럽챔피언스리그 우승으로 최고의 전성기를 구가했다. 퍼거슨 감독은 2013년 EPL 우승을 끝으로 지도자 인생을 마감했다. 맨유는 그 이후 지금까지 13년째 프리미어리그 우승을 하지 못하고 있다.

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선수와 감독 시절의 비디치, 퍼거슨 감독 그리고 반데사르 캡처=반데사르 SNS

퍼거슨의 찬란했던 유산을 축하하기 위해 이번 모임에 네마냐 비디치, 에드윈 반데사르, 로빈 반 페르시, 대런 플래처, 조니 에반스, 하비에르 에르난데스, 존 오셰이 등 클럽 레전드들이 함께 했다. 또 현재 맨유를 이끌고 있는 마이클 캐릭 감독도 동참했다.

퍼거슨이 맨유에서 첫 우승 트로피를 차지하는 데 거의 4년의 시간이 걸렸다. 그리고 리그 우승을 차지하는 데는 7년이 필요했다. 맨유 구단은 스코틀랜드 출신 퍼거슨이 팀을 만드는 데 인내심을 갖고 기다렸다. 하지만 퍼거슨이 떠난 이후 맨유 구단은 조제 무리뉴, 루이스 반 할, 텐 하흐, 랄프 랑닉, 루벤 아모림 등 색깔이 다른 여러 명장들이 거쳐 갔지만 EPL 정상으로 팀을 이끌지 못했다. 맨유 경영진은 기다리지 못하고 감독을 자주 교체했다.

맨유 올드 트래포드에 한데 모인 퍼거슨 감독과 레전드 제자들 캡처-반데사르 SNS

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캐릭 감독은 이번 2026~2027시즌 리그에서 고전 중이다. 리그 9경기에서 1승4무5패, 승점 7점으로 리그 18위(8일 오후 8시 현재)다. 맨유는 9일 오전 1시30분(한국시각) 애스턴 빌라와 홈 경기를 갖는다. 맨유는 지난 4일 홈에서 AS로마(이탈리아)와의 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 경기에서 극적으로 3대2 승리하며 9경기 연속 무승 사슬을 끊었다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com