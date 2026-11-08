[오피셜]'韓 전설 서정원 쫓아낸' 中 구단 기네스북급 '업보', 18점차 리드 못 지키고 결국 최종선서 역전우승 허용…前 K리거, 눈물 뚝뚝

8일 우승 실패 후 눈물을 쏟는 호물로.

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[스포츠조선 윤진만 기자]중국슈퍼리그(CSL)에서 말도 안 되는 역대급 '사건'이 발생했다.

시즌 내내 선두를 질주하던 청두 룽청이 8일, 2026년 CSL 최종전에서 산둥 타이산에 2대3으로 패하고, 다롄 잉보가 같은시각 톈진 진먼후를 3대1로 꺾으면서 드라마틱하게 선두가 뒤집혔다. 이날 경기 전까지 승점 52점으로 선두를 달리던 청두는 이날 승점 3점을 확보한 다롄과 승점 52점 동률을 이뤘다. 청두가 득실차 10골차로 앞섰지만, CSL는 득실차보다 상대전적으로 우선시한다. 이로 인해 올 시즌 두 번의 맞대결에서 각각 2대0과 1대0으로 승리한 다롄이 21년만에 우승컵을 거머쥐었다.

다롄이 우승으로 가는 과정, 바꿔 말해 청두가 우승을 놓친 과정은 놀랍다. 청두는 한때 다롄에 승점 18점차, 6경기 차이로 앞섰다. 지난 7경기에서 '1승만 거둬도' 조기 우승을 확정 짓는 유리한 상황이었다. K리그1에서 정규리그 최종전인 33라운드에 조기 우승한 FC서울과 닮은꼴 행보혔다. 하지만 청두는 마지막 4경기에서 내리 패했다. 후반기 성적표는 강등권 팀에 버금하는 3승이었다. 최종전을 앞두고도 여전히 유리한 쪽은 청두였다. 하지만 청두는 산둥 원정에서 킥오프 23분만에 멀티 실점하며 빠르게 무너졌다. 전반 38분 '광주 출신' 펠리페가 추격골을 터뜨렸지만, 후반 18분 크리장에게 추가골을 헌납했다. 후반 34분 웰링턴 실바가 추격골을 넣었지만, 남은 11분간 상대의 단단한 수비를 뚫지 못하며 결국 1골차 패배를 당했다. 비슷한 시간대, 다롄은 후반 추가시간에 우승을 확정짓는 쐐기골을 터뜨렸다. 산둥의 하늘에선 '절망의 비', 다롄에선 '희망의 눈'이 내렸다.

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청두 구단운 경기 후 공식 채널을 통해 공식 사과문을 발표했다. 구단은 "이번 시즌의 여정을 마무리하며, 정상에 오르지 못한 점에 대해 아쉬움을 전한다. 청 팬 여러분, 언론 관계자분들, 파트너사, 경기 운영진, 그리고 시즌 내내 저희와 함께해 주신 모든 분께 진심으로 사과드린다"며 "스포츠에는 승패가 따르기 마련이다. 우리는 상대보다 실력이 부족했음을 겸허히 인정하며, 이번 결과를 존중하고 모든 경험을 배움의 기회로 삼겠다. 올 시즌 겪었던 우여곡절과 드러난 부족한 점들을 냉철하게 되돌아보고 있으며, 팬 여러분께서 기대하시는 수준에 아직 미치지 못했음을 잘 알고 있다. 우리는 오늘의 아쉬움을 더 강해지기 위한 동기로 삼고, 우리에게 쏟아진 비판을 앞으로 나아가게 하는 원동력으로 활용할 것"이라고 밝혔다.

18점 차 리드 상황에서 추월 당한 건 전 세계적으로 전례를 찾기가 어렵다. 2023년 브라질 세리아A에서 보타포구가 14점차 리드를 안고도 우승을 놓쳤던 기록을 뛰어넘는 '기네스북급 역전극'이다. 알렉스 퍼거슨 감독 시절 맨유가 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 뉴캐슬에 역전극을 거둔 사례도 재조명받고 있다. 중국 매체들은 청두가 다른 빅클럽과 달리 징계 없이 시즌에 돌입한 점을 언급하며, 존 알로이시 감독과 구단 수뇌부의 헛발질이 '범죄' 수준이라고 꼬집고 있다.

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청두는 한국 축구 레전드인 서정원 랴오닝 톄런 감독과 깊은 인연을 지녔다. 서 감독은 2021년 2부리그에 있던 팀 지휘봉을 잡아 빠르게 1부로 승격시키고, 나아가 아시아챔피언스리그 무대로까지 끌어올린 '청두 영웅'으로 꼽힌다. K리그에서 뛰던 외국인 선수들과 자국 유망주 선수를 적극적으로 활용하며 리그 우승에 도전했다. 하지만 지난 두 시즌 구단은 수뇌부가 바뀌는 과정에서 서 감독과 찰떡 콤비를 자랑하는 주요 스탭을 이유 없이 경질하고, 공개 회의에서 서 감독을 망신주는 등 서정원 몰아내기에 심혈을 기울이는 모습이었다. 이로 인해 서 감독은 재계약 권리를 포기하고 지난해 12월 팀을 떠났다. 청두 팬들은 누구보다 청두 선수단을 잘 아는 서 감독이 올해에도 팀에 남았으면, 청두가 무난히 우승했을 것이라고 목소리를 높이고 있다.

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서 감독은 올 시즌 도중 강등권은 랴오닝 지휘봉을 잡아 팀의 극적인 잔류를 이끌며 다시 한 번 지도력을 입증했다. 호주 출신 알로이시 감독은 다음시즌에도 청두에서 보기 힘들어졌다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com