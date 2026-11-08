"이강인 뛸 만큼 뛰고 있다" 시메오네 폭탄 발언, 이강인 바르사전 선발 제외 나오면 대충격...스페인 유력지 모두 스타팅 전망

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[스포츠조선 김대식 기자]이강인이 바르셀로나전 선발로 나오지 못한다면 이상한 상황이다.

아틀레티코 마드리드는 9일(한국시각) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 바르셀로나와 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 12라운드 경기를 치른다. 아틀레티코는 1위 바르셀로나를 잡아내면 단독 1위로 올라설 수 있다.

이번 경기를 앞두고 이강인이 선발로 나올 것이라는 보도가 나왔다. 스페인 매체 문도 데포르티보는 경기 전 '이강인은 알렉스 바에나, 줄리아노 시메오네의 지원을 받으며 훌리안 알바레스의 뒤를 받치는 공격진으로 선발 라인업에 복귀할 전망이다. 바이에른 뮌헨전 0대2 패배 당시 선발이었던 로뱅 르 노르망과 알렉산더 쇠를로스는 선발에서 제외될 것'이라고 보도했다. 또다른 스페인 유력 매체인 아스에서도 이강인의 선발 복귀를 점쳤다.

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이강인이 훌리안과 함께 공격 선봉을 맡은 셈이다. 이강인의 역할은 막중하다. 알바레즈, 바에나와 함께 공격을 이끌어야 한다. 아틀레티코가 바르셀로나에 약한 모습을 보여줬지만 이강인의 왼발이 몇 차례 빛날 수만 있다면 바르셀로나의 뒷공간을 적절하게 공략할 수 있다. 디에고 시메오네 아틀레티코 감독이 이강인에게 원하는 지점일 것이다.

다만 이강인이 풀타임을 소화할 수 있을지는 미지수다. 시메오네 감독은 이강인을 이번 시즌 적극적으로 기용하고 있지만 항상 후반 중반쯤 교체시키고 있다. 이로 인해 스페인 현지에서도 이강인 교체 방식에 대해 의문을 품고 있는 상황.

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심지어 바르셀로나전 사전 기자회견에서 스페인 현지 기자와 시메오네 감독이 이강인 기용과 관련해 사소한 신경전을 벌이기도 했다. 시메오네 감독은 이강인과 조너선 데이비드의 출전 시간에 대한 질문을 받자 어이없다는 반응을 보이며 "적은 출전 시간의 의미는 무엇인가? 얼마나 뛰어야 이상적인가?"라고 역으로 질문했다. 이어 그는 "팀에 기여할 수 있을 만큼 뛰고 있다고 본다. 각 선수들이 맡은 역할에서 최고의 기량을 끌어내기 위해 노력 중이다"며 자신의 기용 철학을 바꾸지 않을 것이라는 의중을 내비쳤다.

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이강인이 시메오네 감독 밑에서 전폭적인 지지를 받으려면 공격 포인트가 필요하다. 경기 영향력은 좋지만 공격 포인트가 다소 아쉬운 면이 있다. 바르셀로나를 격침시키는 한 방을 보여준다면 시메오네 감독의 생각을 바꿀 수도 있을 것이다.