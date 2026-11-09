"죄송합니다, 토트넘 팬 여러분" 완전히 망가진 손흥민 절친, 충격 근황...사실상 강제 은퇴 후 스트리머

사진캡쳐=알리 SNS

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[스포츠조선 김대식 기자] 손흥민 절친이었던 델리 알리는 이제 축구 선수라고 하기에도 민망하다.

영국 데일리 메일은 8일(한국시간) '알리가 라이브 스트리밍에서 아스널 유니폼을 입어 토트넘 서포터들의 분노를 살 위험을 무릅썼다'고 전했다. 알리는 2022년 토트넘을 떠난 뒤 새 소속팀을 찾는 동안 팬들과 함께하는 라이브 방송을 이어가고 있다.

알리는 2025년 9월 코모를 떠난 뒤 무소속 상태다. 이번 방송에는 미국 인플루언서 아이쇼스피드가 EAFC 27 맞대결을 신청해 합류했다. 매체는 '알 카디시야를 고른 알리가 아이쇼스피드의 알 나스르에 2-4로 졌다'고 전했다. 경기 막판 결정적인 득점 기회를 놓친 알리는 컨트롤러를 바닥에 여러 차례 내리쳤다. 아이쇼스피드가 "거짓말 안 하고, 컨트롤러 내던져서 부숴버려"라고 부추긴 직후였다.

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내기에서 진 알리의 벌칙은 방송 중 아스널 유니폼을 입는 것이었다. 매체는 '친구를 통해 집으로 배달된 아스널 유니폼을 입은 알리가 팬들이 그 모습을 처음 포착하자 쑥스러운 듯 두 손으로 얼굴을 파묻었다'고 전했다. 알리는 마지못해 벌칙을 이행했다.

알리가 2016년 "아스널에서 뛰느니 차라리 은퇴하겠다"고 말했던 영상과 사진이 SNS에서 화제가 되자 아스널 팬들은 즐거워했다. 한 팬은 SNS를 통해 웃는 이모티콘과 함께 "델리 알리가 아스널 유니폼을 입으니 보기 좋다. 그도 승리자의 기분을 느끼고 있을 것"이라는 글을 올렸다. 알리는 이후 개인 SNS에 셀카를 올리며 "스퍼스 팬 여러분 죄송합니다. 하지만 내기는 내기입니다. 아이쇼스피드, 축하해"라고 사과했다.

사진=토트넘

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알리는 마우리시오 포체티노 감독 체제의 토트넘에서 200경기 가까이 뛰며 잉글랜드 축구 최고의 재능 중 한 명으로 평가받았다. 빠르게 성장했던 그는 그만큼 빠르게 추락했다. 조세 무리뉴 감독도 인정했던재능이었지만 사생활 문제가 커리어를 망쳤다.

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2023년 알리는 "내가 6살 때 집에 오던 어머니의 친구한테 성추행을 당했다. 내 어머니는 알코올 중독자였다. 7살 때부터 담배를 피우기 시작했고, 8살에 마약을 거래를 하기 시작했다"며 자신의 충격적인 어린 시절에 대해 처음으로 털어놨다. 어릴 적 불우한 환경에서 접한 습관은 선수 생활 내내 이어졌다. 술과 약물에 의존하면서 커리어를 연명했지만 결국 실력이 빠르게 쇠퇴했다.

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에버턴, 베식타시, 코모에서 기회를 받았지만 알리는 부활하지 못했다. 최근에는 방송 활동에 집중하고 있는 것처럼 보인다. 매체는 '알리가 지금은 시청자들이 지켜보는 가운데 잭 그릴리시, 토트넘의 전설 해리 케인 등 옛 동료에게 전화를 걸어 짧게 대화하는 것을 일상적인 재미로 삼고 있다'고 전했다.