'정효볼 애제자' 또 나온다...이정효 감독 '육두문자 폭발'→주장 완장으로 파격 훈계, 한현서의 성장 예고 "더 많이 혼나고, 배우고 싶어"[현장인터뷰]

수원=이현석 기자

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[수원=스포츠조선 이현석 기자]강한 질책 후에 이어진 파격적인 훈계, 팀이라는 가치를 잠시 잊었던 재능에게 감독이 전달한 메시지는 또 한 번 성장의 계기가 됐다.

8일 수원월드컵경기장에서 열린 수원 삼성과 용인FC의 '하나은행 K리그2 2026' 32라운드 경기, 수원이 1-0으로 리드한 채 돌입한 후반에는 예상치 못한 선수가 주장 완장을 차고 등장했다. 당초 주장이었던 김민우가 전반에 부상 이탈하며, 완장은 루이스의 몫이었다. 하지만 하프타임 이후 수비 라인을 책임지는 한현서가 이를 차고 나왔다. 승격이 확정되던 종료 휘슬, 팔뚝에 책임감을 두르고 있었다.

이정효 감독의 파격적인 결정이었다. 이 감독은 경기 후 기자회견에서 "한현서에게 육두문자를 섞어 가면서 강하게 질책했다. 개인 아닌 팀을 위해 자기 감정을 팀에 맞추라고 했다"며 "루이스에게 이야기한 후 한현서에게 직접 완장을 채웠다. 한번 느껴보라는 의미였다. 팀을 위해 어떻게 해야할지 이끌어보라고 했다. 어린 선수들에게 리더의 책임감이 얼마나 힘든지 알려주고 싶었다"고 했다. 전반 초반 실수 이후 아쉬운 태도를 보인 제자, 이를 지켜본 스승은 따끔한 지적 이후 몸소 책임감의 무게를 느끼도록 결정한 것이다.

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올 시즌 수원이라는 팀을 이끄는 과정에서 이 감독이 강조한 가치, 팀 문화를 고려하면 당연한 질책이었다. 이 감독은 지난해 12월 처음 수원 지휘봉을 잡은 후 선수단 문화 개선에 몰두했다. 조금이라도 안일해지거나 나태한 태도를 보이면 가만히 넘어가지 않고, '원팀'으로 끈끈하게 뭉쳤다. 승격을 앞둔 순간에도 이 감독은 이를 강조했다. 주장으로서 그라운드에서 서서 다시금 팀을 바라보게 했다. 경기 후 한현서는 "경기 초반에 내가 집중을 너무 못해서 팀에 피해를 많이 줬다. 반성 많이 하고 있다. 다음 경기 준비하면서 감독님께 또 다른 모습 보여드리고 싶고 팬들께도 더 좋은 모습 보여주고 싶다"고 자신을 돌아봤다.

수원 이적 후 처음 차보는 완장, 한현서는 이 감독이 전하는 의미를 느끼며 후반에 몰두했다. 그는 "주장의 무게가 무겁다는 말을 정말 많이 들었다. 내가 초반에 팀에 피해도 너무 많이 줬다 보니 그렇게 무겁다는 생각을 하기 보단 어떻게든 팀에 도움이 되려고 했다"고 했다. 감독의 결정과 동료들의 위로로 그라운드 위에서, 그리고 경기가 끝난 후 마음을 다잡은 한현서, 그는 "감독님의 말씀은 충분히 이해한다. 나도 그런 말을 들을 만했다고 본다. 오히려 성장할 수 있고, 정신을 차리도록 해주셔서 감사하다. 앞으로 더 많이 혼나고 배우고 싶다. (홍)정호형이나, 다른 형들도 장난을 많이 쳐줬다. 덕분에 많이 나아졌다"고 했다.

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몸이 아프니, 마음도 따라주지 않았었다. 평소 핑계를 대는 걸 좋아하지 않는 성격이라 했지만, 100%가 아닌 몸상태로 뛰는 마음은 선수로서도 어쩔 도리가 없다. 지난 대구전에서는 경기 후 눈물을 보이기도 했다. 한현서는 "일단 몸이 안 좋다. 그런 걸 핑계로 삼고 티내는 성격이 아니다. 하지만 해야 할 때 몸이 받쳐주지 않는다는 생각에 스스로 답답했다. 팀에 피해를 주는 것 같아서 미안한 마음에 눈물이 나왔다"고 했다.

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질책과 훈계, 기대 없이는 나오지 않는 말들이다. 그만큼 이 감독이 한현서에게 기대하는 부분이 적지 않다는 의미다. 성장을 독려하는 목소리이기도 하다. 광주 시절부터 이 감독의 강한 피드백을 받은 애제자들이 뚜렷한 성장세를 보이기도 했다. 한현서도 또 한 명의 '정효볼 애제자'다운 답을 남겼다. 그는 "감독님은 일관성을 많이 강조하신다. 어떤 경기를 하든 똑같은 마음가짐으로 나서야 한다고 말씀하신다. 승격, 우승 이런 타이틀이 걸려있으니까, 나도 모르게 조금씩 들떴던 마음이 들지 않았나 싶다. 다음 경기가 우승을 확정할 수 있는 경기지만, 부담을 내려 놓고 스스로 성장하는 모습을 보여드리고 싶다"고 했다.

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올 시즌 K리그1과 K리그2를 오갔다. 전반기는 포항에서 K리그1을 소화했고, 여름 이적시장을 통해 수원에 온 이후에는 K리그2에서 활약했다. 차기 시즌에는 수원 소속으로 K리그1으로 향하게 된다. 두 무대를 모두 경험한 한현서는 수원이 갖춘 경쟁력을 인정했다. 그는 "둘 다 경험 해봤지만 수원이란 팀은 어린 연령대에도 압박의 강도나 볼을 뺏긴 후의 자세 같은 것들은 오히려 K리그1과 비교해도 밀리지 않는다. 그런 부분을 살리고, 디테일을 감독님과 같이 준비한다면 수원만의 색깔을 만들면서 K리그1에서도 좋은 성적을 낼 수 있을 것이라고 본다. 감독님을 믿고 더 좋은 성적을 내자고 말하고 싶다"고 했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com