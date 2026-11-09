英 매체 단독 보도! '손흥민 시절' 측면 지켰던 수비수, 스페인 이적 원한다…'무려 1000억' 레알·바르사 관심 무시 못 해

로이터연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 강우진 기자]손흥민과 함께 토트넘 홋스퍼에서 호흡을 맞췄던 팀의 측면 수비수 페드로 포로가 스페인 팀으로의 이적을 원하고 있다.

영국 매체 '팀토크'는 8일(한국시각) '포로가 자신의 다음 행선지에 대한 결정을 내렸다'며 '첼시와 리버풀, 그리고 맨체스터 시티가 모두 오른쪽 풀백 포로에 대한 영입 가능성을 타진했지만, 그는 라리가 복귀를 강력하게 원하고 있다'고 단독 보도했다.

이들 구단은 모두 풀백 포지션의 보강을 검토하고 있으며, 적절한 이적료에 포로를 영입할 수 있다는 사실을 파악한 뒤 그의 상황을 문의했다고 한다. 그러나 포로는 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 내에서의 이적보다는 스페인 복귀를 희망하고 있는 것으로 알려졌다. 앞서 명문 클럽 바르셀로나와 레알 마드리드가 포로에게 관심을 보이고 있다는 이야기가 나왔다. 포로는 2026 북중미 월드컵에서 뛰어난 활약을 펼치며, 팀의 우승에 기여했다. 이는 많은 유럽 클럽들의 관심으로 이어졌다.

Advertisement

첼시는 오른쪽 풀백 영입을 검토하고 있으며, 말로 귀스토가 내년 1월 이적시장에서 팀을 떠날 가능성도 있다. 리버풀과 맨체스터 시티 역시 해당 포지션에 기용할 수 있는 선수들이 있음에도 불구하고 전력 보강의 필요성을 인식하고 있다.

포로는 오는 2031년까지 토트넘과 계약돼 있어 구단은 협상에서 유리한 위치를 점하고 있다. 그러나 토트넘 역시 그가 조국인 스페인으로 돌아가고 싶어 한다는 점을 이해하고 있는 것으로 알려졌다. 바르셀로나와 레알의 관심은 무시할 수 없는 부분이다.

Advertisement

다만 토트넘은 포로를 매각해 풀백 기준 역대 최고 이적료를 뽑아내길 원하는 것으로 알려졌다. 즉 파리생제르망(PSG)이 지난 2021년 인터 밀란에서 아슈라프 하키미를 영입하는데 지불한 5700만파운드(약 1000억원)를 넘어서는 금액을 제시해야 할 수도 있다. 이러한 이적료가 바르셀로나와 레알의 관심을 꺾지는 못한 것으로 보인다. 높은 이적료에도 스페인 구단들이 포로의 영입을 추진할 것이란 전망이 우세하다. 특히 바르셀로나는 새해 이적시장에서 가장 적극적으로 영입을 검토하고 있는 구단으로 알려졌다. 다만 이적을 성사시키려면 자금을 마련해야 한다. 최소 한 명의 선수를 매각해 포로의 이적료를 확보해야 하는 상황이다.

Advertisement

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com