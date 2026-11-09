팀 동료들과 충격 마찰! 더 브라위너 나폴리와 깜짝 결별 '현실화'…2년 못 채우고 이적 가능성→실력은 여전

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[스포츠조선 강우진 기자]케빈 더 브라위너가 SSC 나폴리를 떠날 가능성이 나오고 있다.

스페인 매체 '피차헤스'는 8일(한국시각) '더 브라위너는 이탈리아 세리에A에 완전히 적응하지 못했다'며 '다가오는 1월 이적시장에서의 이적 가능성이 크다'고 보도했다.

잉글랜드 프리미어리그(EPL) 맨체스터 시티를 떠나 나폴리에 합류한 지 2년도 안 돼 더 브라위너가 팀을 떠날 것이란 예상이 나온 것이다. 더 브라위너는 오는 2027년 여름까지 구단과 계약돼 있지만, 팀 동료들과 여러 차례 마찰을 빚으면서 조기 결별 가능성이 커지고 있다고 한다.

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AFP연합뉴스

선수의 상황은 나폴리 수뇌부의 우려를 사고 있으며, 구단은 2027년 1월 중요한 결정을 내리는 방안도 배제하지 않고 있다. 팀 내부의 문제에 더해 마시밀리아노 알레그리 감독이 이끄는 팀의 성적까지 맞물리면서 더 브라위너의 거취는 주요 논쟁거리로 떠올랐다.

가장 최근 문제는 나폴리가 지난 5일 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그에서 FC 포르투에 1대4로 패하면서 시작됐다. 더 브라위너는 공격 상황 이후 로렌초 루카와 언쟁을 벌였으며, 이를 통해 선수단 내부에 존재하는 일부 선수들 사이의 갈등이 드러났다.

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이탈리아 매체들은 이 같은 일이 한 차례가 아니라고 전했다. 더 브라위너는 선수단의 다른 구성원들과도 마찰을 빚은 것으로 알려졌으며, 이는 알레그리 감독이 팀의 안정을 되찾는 데 어려움을 더하고 있다.

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선수와 감독 사이에도 의견 차이가 있었던 것으로 전해졌다. 지난 10월 비야레알과 치른 유럽 대항전 경기에서 알레그리 감독은 더 브라위너가 경기장에서 차지하고 있는 권위에 불만을 드러내기도 했다. 나폴리는 이 문제 해결을 최우선 과제로 여기고 있다.

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매체는 '나폴리는 겨울 이적시장이 열리기 전에 이러한 문제들을 바로잡아야 한다고 판단하고 있다'며 '현재까지 구단은 루카와의 충돌을 이유로 금전적인 징계를 내리지는 않았다. 그러나 선수단에 여러 변화를 주는 방안은 이미 검토 대상에 올라 있다'고 설명했다.

다만 더 브라위너는 여전히 팀에게 필요한 존재일 수 있다. 그는 이번 시즌 세리에A 11경기에서 4골 1도움을 기록하며 팀 공격의 생산성을 책임지는 주요 선수 중 하나다. 구단이 팀 성적을 고려하지 않고, 더 브라위너를 내쫓는 선택을 할지 관심이 쏠린다.

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매체는 '알레그리 감독 체제에서 더 브라위너는 자신의 존재감을 상당 부분 회복했다. 하지만 팀 내부의 긴장감이 그의 입지를 바꿔놓을 가능성이 있다'며 '감독은 여전히 득점에 기여하고 있는 선수를 포기하지 않으면서도 선수단 내부의 관계를 회복할 수 있을지 판단해야 한다'고 주장했다.