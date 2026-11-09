'무릎으로 흉부 가격' 동료 사망 원인 골키퍼 상담 치료 지원…'한살배기 딸 18세 될 때까지' 구단은 유가족 지원 약속

사진=볼러 HQ

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[스포츠조선 강우진 기자]축구 경기 중 사고로 사망한 헤수스 데 미겔과 관련해 그의 소속팀 테네리페가 그의 딸을 지원하기로 약속했다.

영국 매체 '더선'은 8일(한국시각) '스페인 축구계가 골키퍼와 충돌한 뒤 비극적으로 세상을 떠난 공격수 데 미겔을 추모하며 깊은 애도를 표하고 있다'며 '테네리페는 데 미겔의 한 살배기 딸이 18세가 될 때까지 재정적으로 지원하겠다고 약속했다'고 보도했다.

데 미겔은 지난 2일 테네리페와 안도라의 스페인 라리가 2(2부리그) 경기에서 경기 막판 상대팀 골키퍼 헤수스 오워노와 강하게 부딪혀 쓰러졌다. 오워노의 무릎이 데 미겔의 흉부를 가격한 게 원인이었다. 데 미겔은 응급 처치 후 병원으로 옮겨졌지만, 다음날 숨을 거뒀다.

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안토니오 마누엘 포로 그라나도스 테네리페의 CEO는 구단이 데 미겔의 가족과 특히 어린 딸 카를라를 지원하기로 결심했다고 밝혔다.

포로 그라나도스는 글로벌 매체 '디 애슬레틱'과의 인터뷰에서 "우리의 계획은 그 아이의 곁을 지키고, 테네리페 가족 모두가 아이를 지원하도록 하는 것"이라며 "적어도 아이가 성인이 될 때까지 함께하고 싶다"고 말했다.

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이어 "이는 구단의 대주주인 라이코 가르시아의 주도로 우리가 약속한 사항이며, 우리 모두가 전적으로 지지하고 있다"며 "법적으로 제공해야 하는 의무를 넘어 모든 측면에서 가능한 최대한의 지원을 제공할 것"이라고 약속했다.

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여기에 더해 구단은 재정적 지원을 확대할 수 있는 다른 방법들도 모색하고 있다고 한다. 적어도 가족들이 경제적인 측면에서 어려움이 없이 생활할 수 있도록 지원할 방침이다.

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지난 주말 스페인 축구계는 데 미겔의 사망 소식을 추모했다. 킬리안 음바페와 주드 벨링엄을 비롯한 라리가 선수들은 등 뒤에 데 미겔의 등번호 9번이 새겨진 티셔츠를 입었다. 티셔츠에는 '언제나 우리의 기억 속에'라는 글귀가 새겨져 있었다. 경기장에서는 묵념의 시간과 함께 박수로 고인을 기리는 행사도 진행됐다.

스페인 프로축구선수협회(AFE)는 이번 일로 큰 충격을 받은 오워노에 대해서 상담 치료를 지원할 예정이다.

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디 애슬레틱에 따르면 한 축구 관계자는 "오워노는 완전히 무너졌고, 집에 틀어박혀 세상과 단절된 상태다"며 "지금 그는 자신이 누구인지조차 모를 정도다"고 주장했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com