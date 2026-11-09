[오피셜]드디어 공식발표, 손흥민 끝내 '韓 대표팀 후배' 박살내는 수밖에...'SON 활용법' 못 찾은 LAFC, MLS컵 대진표 확정 "분위기 반전시켜야"

사진=손흥민 SNS 캡처

사진=MLS SNS 캡처

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]손흥민과 LAFC의 미국 메이저리그사커(MLS)컵 플레이오프 여정이 확정됐다. 첫 상대는 세인트루이스다.

MLS 사무국은 8일(한국시각) '2026년 MLS컵 플레이오프 참가팀이 확정되었다'고 공식 발표했다. MLS는 앞서 8일 정규리그 일정을 마무리하며, MLS컵 참가를 위한 모든 순위가 확정됐다.

MLS 사무국은 '동부 컨퍼런스와 서부 컨퍼런스에서 각각 9팀씩, 총 18팀이 플레이오프에 진출했으며, 본격적인 MLS컵을 향한 여정이 시작된다. 단판 승부로 진행되는 와일드카드 경기(8, 9위 맞대결)는 19일에 열린다. 1라운드 3전 2선승제 시리즈는 11월 20일 금요일에 시작된다'고 전했다.

Advertisement

MLS 플레이오프는 유럽 리그의 컵대회 등과는 다소 다른 방식으로 진행된다. 일단 시작은 8위와 9위가 단판으로 겨루는 와일드카드 결정전이다. 동부에서는 앙투완 그리즈만이 활약 중인 올랜도 시티와 신시내티가 격돌한다. 그리즈만은 이번 시즌 중도에 이적했음에도 18경기에서 14골 8도움으로 맹활약하며 올랜도의 MLS컵 플레이오프 선전 기대감을 키우고 있다. 서부는 시애틀 사운더스와 레알 솔트레이크가 겨룰 예정이다.

AP연합뉴스

이후 컨퍼런스당 8팀이 겨루는 1라운드는 3전 2선승제로, 먼저 2승을 거두는 팀이 다음 라운드 진출을 확정한다. 1차전과 3차전 개최를 더 높은 정규리그 순위 팀의 홈구장에서 진행한다. 준결승과 결승은 단판 승부다.

Advertisement

손흥민과 LAFC는 이미 첫 상대가 정해졌다. 정규리그를 6위로 마친 LAFC의 상대는 정규리그 3위인 세인트루이스다. LAFC와 달리 올 시즌 기세가 좋은 팀이다. 세인트루이스는 올 시즌 US오픈컵에서 우승을 차지하며 트로피도 추가했다. 21경기 무패 행진을 달리는 등 라파엘 나바로와 카를로 홀세의 활약이 뛰어난 팀이다.

Advertisement

문제는 LAFC다. MLS 사무국은 'LAFC는 플레이오프라는 큰 무대에서 승리의 기쁨을 되찾을 수 있을까'라며 '팬들은 간절히 바라고 있다. 오랜 기간 우승 후보로 꼽혀온 LAFC는 플레이오프 진출을 앞두고 9경기에서 단 1승만을 거두었기다. 올 시즌 25골 24도움을 합작한 손흥민 과 데니스 부앙가가 분위기를 반전시켜야 할 것이다'라고 지적했다.

Advertisement

LAFC는 올 시즌 확실히 기대 이하였다. 손흥민과 부앙가라는 확실한 공격 조합의 활약이 두드러졌던 지난 시즌과 달리 올 시즌은 상대 팀들에게 공격 계획이 다 파훼된 모습이었다. 손흥민은 최전방과 2선을 오갔지만, 좀처럼 최고의 활약을 펼치지 못했다. 마크 도스 산토스, 사비 타마리트 모두 손흥민과 부앙가 등 핵심 선수 활용 방안을 효과적으로 찾아내지 못했다.

세인트루이스와의 1라운드부터 난항이 예고되어 있다. 세인트루이스는 리그 3위의 강팀, 최근 리그 5경기 1승4패로 아쉬운 흐름이지만, 시즌 중반에는 21경기 무패 등으로 기세가 드높았다. 손흥민은 대표팀 후배인 정상빈과 다투게 됐다. 서로를 꺾어야만 더 높은 단계로 올라갈 수밖에 없기에 물러설 수 없다. 지난 시즌 MLS컵 여정에서 밴쿠버를 상대로 탈락하며 고개를 숙였던 LAFC가 정규 시즌의 아쉬움을 털고 반등에 성공할 수 있을지도 주목할 부분이다.

Advertisement

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com